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Долгосрочная аренда домов с садом в районе Лимасол, Кипр

Koinoteta Agiou Tychona
5
Demos Agiou Athanasiou
5
муниципалитет Лимасол
7
Гермасойя
22
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2 объекта найдено
Дом в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дом
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Площадь 648 м²
This property is located in one of the most attractive areas of Limassol, Agios Tychonas. T…
$54,491
в месяц
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Дом 6 спален в Суни-Занакия, Кипр
Дом 6 спален
Суни-Занакия, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 480 м²
The residence is located in Souni, Limassol. The primary dwelling comprises four generously …
$21,796
в месяц
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Типы недвижимости в районе Лимасол

виллы

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