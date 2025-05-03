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Долгосрочная аренда вилл в районе Лимасол, Кипр

Гермасойя
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12 объектов найдено
Вилла 5 спален в Гермасойя, Кипр
Вилла 5 спален
Гермасойя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
Дом с 5 спальнями в аренду, расположенный на вершине Паниотиса в Лимассоле, предлагает потря…
$4,940
в месяц
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Вилла 4 спальни в Пиргос, Кипр
Вилла 4 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Вилла предлагает 4 спальни, каждая со своей террасой и невероятным видом, 4 ванные комнаты, …
$7,684
в месяц
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Вилла 4 спальни в Гермасойя, Кипр
Вилла 4 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Crown Plaza Villa Okeanidos Seafront Ag.Athanasios Верхний этаж: - 2 очень большие спальни …
$7,140
в месяц
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Вилла 6 спален в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла 6 спален
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Добро пожаловать на эту изысканную виллу, расположенную в престижном районе Агиос Тихонас в …
$32,931
в месяц
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Вилла 6 спален в Мутайяка, Кипр
Вилла 6 спален
Мутайяка, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Особняк является эксклюзивной собственностью, расположенной в одном из самых престижных райо…
$29,638
в месяц
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Вилла в Мутайяка, Кипр
Вилла
Мутайяка, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Этаж 2
Эта великолепная вилла, расположенная на престижных холмах Калогирои в Лимассоле, предлагает…
Цена по запросу
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Вилла 6 спален в Пиргос, Кипр
Вилла 6 спален
Пиргос, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
FLEUR DE MER N-3 - NEXT TO PARKLANE Земля 260 m2, Крытая площадь Дом + подвал 246 м2, Крыша…
$7,684
в месяц
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Вилла 5 спален в Пареклисия, Кипр
Вилла 5 спален
Пареклисия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Это для красивой, просторной отдельно стоящей виллы, которая расположена в тихом и безопасно…
$7,135
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Вилла 3 спальни в Като Полемидия, Кипр
Вилла 3 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Эта потрясающая недвижимость предлагает красивый сад, который идеально подходит для отдыха и…
$4,391
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Вилла 4 спальни в Гермасойя, Кипр
Вилла 4 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
290 мест! Построено 2012 4 спальни 2 ванные комнаты! Парковка 2 склада большой подвал с одни…
$2,746
в месяц
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Вилла 5 спален в район Лимасол, Кипр
Вилла 5 спален
район Лимасол, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
5 спальня, Новая сборка, Unfurnished, Напольное отопление, Vrv A/c, Alarm/CCTV, Сауна, джаку…
$27,461
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Вилла 4 спальни в Пареклисия, Кипр
Вилла 4 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 430 м²
Большая 4 спальня Вилла расположена в спокойной, комфортной для проживания зоне Пареклисия, …
$10,977
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