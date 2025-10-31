Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. район Лимасол
  4. Долгосрочная аренда
  5. Дом
  6. Вид на горы

Долгосрочная аренда домов с видом на горы в районе Лимасол, Кипр

муниципалитет Лимасол
24
Demos Agiou Athanasiou
8
Koinoteta Agiou Tychona
4
Гермасойя
23
Показать больше
5 объектов найдено
Дом 2 спальни в Зоопиги, Кипр
Дом 2 спальни
Зоопиги, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Two bedroom ground floor house located in Zoopigi village is available now. It has internal …
$697
в месяц
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Келлаки, Кипр
Дом 3 спальни
Келлаки, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Welcome to your new home in the charming village of Kellaki. This beautifully furnished hous…
$1,510
в месяц
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Вуни, Кипр
Дом 3 спальни
Вуни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 154 м²
This charming house in Vouni is now available for rent, offering a beautiful living space of…
$1,858
в месяц
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Лофу, Кипр
Дом 4 спальни
Лофу, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Discover this beautiful house available for rent in the charming village of Lofou. Built in …
$2,206
в месяц
Оставить заявку
Дом 1 спальня в Лофу, Кипр
Дом 1 спальня
Лофу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Discover this beautiful house available for rent in the charming village of Lofou. Built in …
$1,045
в месяц
Оставить заявку
