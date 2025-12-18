Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Lofou
  4. Долгосрочная аренда
  5. Дом

Долгосрочная аренда домов в Lofou, Кипр

2 объекта найдено
Дом 1 спальня в Лофу, Кипр
Дом 1 спальня
Лофу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Откройте для себя этот красивый дом, доступный для аренды в очаровательной деревне Лофу. Пос…
$1,037
в месяц
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Дом 4 спальни в Лофу, Кипр
Дом 4 спальни
Лофу, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Откройте для себя этот красивый дом, доступный для аренды в очаровательной деревне Лофу. Это…
$2,189
в месяц
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Параметры недвижимости в Lofou, Кипр

с видом на горы
