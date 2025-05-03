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Долгосрочная аренда домов в районе Лимасол, Кипр

Koinoteta Agiou Tychona
5
Demos Agiou Athanasiou
5
муниципалитет Лимасол
7
Гермасойя
22
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81 объект найдено
Дом 4 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 4 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
4 спальни современного дома. Также есть еще одна комната для помощника в подвале. Весь участ…
$8,816
в месяц
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Дом 4 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Дом 4 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
4-комнатный дом на продажу в Агиос Атанасиос, Лимассол Откройте для себя этот потрясающий 4…
$4,281
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Дом 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Дом в Гермасогее - 3 спальни, обогрев пола, бассейн Просторный и уютный дом в престижном ра…
$5,488
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Дом 7 спален в Колосси, Кипр
Дом 7 спален
Колосси, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Эта просторная недвижимость в Колосси, вдоль дороги Акротири недалеко от Лимассола, имеет ще…
$5,488
в месяц
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Вилла 5 спален в Гермасойя, Кипр
Вилла 5 спален
Гермасойя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
Дом с 5 спальнями в аренду, расположенный на вершине Паниотиса в Лимассоле, предлагает потря…
$4,940
в месяц
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Дом 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Полностью меблированный полуотдельный дом в аренду. Общая крытой площадью 185 м2, 3 спальни…
$2,746
в месяц
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Вилла 4 спальни в Пиргос, Кипр
Вилла 4 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Вилла предлагает 4 спальни, каждая со своей террасой и невероятным видом, 4 ванные комнаты, …
$7,684
в месяц
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Вилла 4 спальни в Гермасойя, Кипр
Вилла 4 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Crown Plaza Villa Okeanidos Seafront Ag.Athanasios Верхний этаж: - 2 очень большие спальни …
$7,140
в месяц
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Вилла 6 спален в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла 6 спален
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Добро пожаловать на эту изысканную виллу, расположенную в престижном районе Агиос Тихонас в …
$32,931
в месяц
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Вилла 6 спален в Мутайяка, Кипр
Вилла 6 спален
Мутайяка, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Особняк является эксклюзивной собственностью, расположенной в одном из самых престижных райо…
$29,638
в месяц
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Дом 4 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Просторный 4-комнатный дом с бассейном для аренды Этот красивый дом с 4 спальнями предлагае…
$7,684
в месяц
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Дом 4 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 4 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Откройте для себя спокойствие в этой просторной вилле, идеально расположенной в спокойном ра…
$4,064
в месяц
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Дом 4 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Дом 4 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 4
Потрясающая вилла с 4 спальнями в аренду, предлагающая просторную крытой площадью 240 м2. Ра…
$4,281
в месяц
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Дом 2 спальни в Като Полемидия, Кипр
Дом 2 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
$1,647
в месяц
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Дом 4 спальни в Пареклисия, Кипр
Дом 4 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Поистине эксклюзивная застройка, расположенная на холмах Парекклисии. Проект имеет захватыва…
$16,465
в месяц
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Дом 3 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Дом 3 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Полуотдельный дом с тремя спальнями расположен в Агиос Атанасиос, в 1 км от грамматической ш…
$2,634
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Дом 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Три отдельно стоящих спальни включают все государственные налоги. Включая: -Сад, - Тревога,…
$2,854
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Дом 3 спальни в Пареклисия, Кипр
Дом 3 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 3
Новый 3-комнатный дом с бассейном для аренды в Пареклиссии Испытайте современную жизнь в эт…
$5,488
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Дом 3 спальни в Като Полемидия, Кипр
Дом 3 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Полуотдельный дом расположен в центре города Лимассол, недалеко от проспекта Макариу. Внутре…
$2,415
в месяц
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Дом 4 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 4 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Добро пожаловать в этот потрясающий недавно отремонтированный 3-комнатный дом с дополнительн…
$7,140
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Дом 5 спален в Мониатис, Кипр
Дом 5 спален
Мониатис, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
5 Спальня Дом в районе Мониатис, недалеко от Лимассола 1000 кв. м участок 350 кв. м крытой п…
$3,293
в месяц
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Дом 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Уютный комплекс расположен на тихой улице, в самом сердце популярного жилого квартала всего …
$3,735
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Дом 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этот элегантный 3-комнатный дом в Гермасогее находится всего в 700 метрах от моря. В собстве…
$21,954
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Дом 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Для аренды: Просторный 3-комнатный большой мезонет с двумя жилыми помещениями, отдельной кух…
$3,845
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Дом 4 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Дом 4 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Роскошная 4-спальная элегантная вилла с удивительным видом на море в престижном районе с 5-з…
$4,940
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Дом 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новые два современных полуотдельных мезонета теперь готовы к заселению! Рядом с парком Дасуд…
$3,293
в месяц
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Дом 3 спальни в район Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этот очаровательный полуотдельный дом, построенный в 2012 году, предлагает просторную жилую …
$3,845
в месяц
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Дом 3 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Дом 3 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
3 Спальня Недавно отремонтированный дом для долгосрочной аренды в тихом тупике, в 3 минутах …
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Пиргос, Кипр
Дом 4 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 4
Площадь 404 м²
Роскошная резиденция, всего в 50 метрах от моря и песчаного пляжа. На первом этаже виллы ест…
$24,166
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Дом 3 спальни в Като Полемидия, Кипр
Дом 3 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Добро пожаловать в дом своей мечты в K.Polemidia, Лимассол! Этот потрясающий 3-комнатный гре…
$2,525
в месяц
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Типы недвижимости в районе Лимасол

виллы

Параметры недвижимости в районе Лимасол, Кипр

с садом
с видом на море
с бассейном