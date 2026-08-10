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Дома у моря в Фамагусте, Кипр

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Айя-Напа
109
Паралимни
233
Протарас
155
Дериния
6
2 объекта найдено
Дом 3 спальни в Каппарис, Кипр
Дом 3 спальни
Каппарис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Откройте для себя этот просторный и прекрасно сохранившийся отдельно стоящий дом в популярно…
$731,725
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Дом 3 спальни в Каппарис, Кипр
Дом 3 спальни
Каппарис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Откройте для себя этот просторный и прекрасно сохранившийся отдельно стоящий дом в популярно…
$731,725
Оставить заявку
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Типы недвижимости в Фамагусте

виллы
коттеджи

Параметры недвижимости в Фамагусте, Кипр

с гаражом
с садом
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