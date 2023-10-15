ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Жилая
Фамагуста
Дома
Дома с видом на море в Фамагусте, Кипр
Паралимни
48
Протарас
25
Айя-Напа
6
Дом
Очистить
18 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Протарас, Кипр
6
375 м²
3
Продается вилла площадью 375 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море. К н…
€2,50 млн
Рекомендовать
Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings
Ayia Thekla, Кипр
5
361 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 361 кв.м В Айя-Напе. Из окон открывается вид на море. Нед…
€2,85 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Паралимни, Кипр
5
4
700 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 700 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из одной спальн…
€2,10 млн
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
3
140 м²
1
Продается вилла площадью 140 кв.м В Протарасе. Из окон открывается вид на море. Недвижимость…
€1,50 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
4
2
190 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Первый этаж…
€670,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
4
4
133 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 133 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€540,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сотира, Кипр
1
502 м²
1
Располагаясь на юго-восточном побережье Кипра, марина Айя-Напыпредлагает резиденции класса «…
€4,63 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
4
2
174 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 174 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€600,000
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings
Kapparis, Кипр
4
135 м²
1
Продается вилла площадью 135 кв.м В Протарасе. Из окон открывается вид на море. У объекта ес…
€493,500
Рекомендовать
Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings
Kapparis, Кипр
5
160 м²
1
Продается вилла площадью 160 кв.м В Протарасе. Из окон открывается вид на море. У объекта ес…
€577,500
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
4
2
156 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 156 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из одной спальн…
€520,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Ayia Thekla, Кипр
5
4
345 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 345 кв.м В Айя-Напе на стадии строительства. Первый этаж …
€3,40 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
4
2
320 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 320 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Первый этаж…
€900,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
4
2
160 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Первый этаж…
€477,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
4
3
161 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 161 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Первый этаж…
€515,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Ayia Thekla, Кипр
5
4
185 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 185 кв.м В Айя-Напе. Первый этаж состоит из одной спально…
€1,45 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
4
2
168 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 168 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Первый этаж…
€625,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Ayia Thekla, Кипр
5
5
267 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 267 кв.м В Айя-Напе на стадии строительства. Первый этаж …
€2,50 млн
Рекомендовать
Типы недвижимости в Фамагусте
виллы
Параметры недвижимости в Фамагусте, Кипр
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL