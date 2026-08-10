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Жилье в Фамагусте, Кипр

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Айя-Напа
228
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529
Протарас
244
Дериния
54
935 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 2
Площадь 87 м²
Добро пожаловать в самый эксклюзивный жилой комплекс в центре города, где роскошь встречает …
$306,074
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Вилла с 4 спальнями Вилла с четырьмя спальнями предлагает просторную и тщательно продуманную…
$800,816
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Квартира 2 спальни в Сотира, Кипр
Квартира 2 спальни
Сотира, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Новый проект расположен в Сотире, Фамагуста. Проект состоит из 13 квартир с одной и двумя сп…
$290,416
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TekceTekce
Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Роскошная прибрежная жизнь в Пернере 3 Спальня вилла в востребованном районе Пернера Протар…
$636,077
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Площадь 934 м²
Описание объекта: Многофункциональный проект, сочетающий современную архитектуру, функционал…
$372,257
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Вилла в Каппарис, Кипр
Вилла
Каппарис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2
Современная роскошь в Каппарисе Обзор 3 Спальня Вилла в безмятежном и оживленном районе Кап…
$726,455
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Квартира 2 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Ваши ворота в идиллический образ жизни Каппариса. Расположенный в спокойном и востребованном…
$230,442
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Квартира 3 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 3 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эти роскошные виллы идеально расположены в самом центре Протараса - всего в нескольких минут…
$798,291
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Описание объекта: Комплекс Celestial Pernera Villas — это бутик-коллекция жилых домов, распо…
$738,805
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Квартира 1 спальня в Каппарис, Кипр
Квартира 1 спальня
Каппарис, Кипр
Количество спален 1
Площадь 14 м²
Апартаменты высокого класса в Каппарисе - исключительная прибрежная жизнь Эта элегантная ква…
$277,712
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Квартира 4 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 4 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Эти роскошные виллы идеально расположены в самом центре Протараса - всего в нескольких минут…
$913,986
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Дом 4 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Проект расположен всего в нескольких минутах от пляжа Нисси в самом сердце Айя-Напы. Застрой…
$855,895
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Квартира 4 комнаты в Айя-Напа, Кипр
Квартира 4 комнаты
Айя-Напа, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 346 м²
Этот курортный комплекс представляет собой элитный проект из 41 роскошной виллы в редком и э…
$2,75 млн
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Дом 5 спален в Авгору, Кипр
Дом 5 спален
Авгору, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 313 м²
Два отдельно стоящих дома на первом этаже в тихом районе в районе Фамагуста. Недвижимость ид…
$262,492
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Откройте для себя этот хорошо ухоженный отдельно стоящий вилла, выставленный на продажу в пр…
$816,377
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Квартира 3 спальни в Сотира, Кипр
Квартира 3 спальни
Сотира, Кипр
Количество спален 3
Площадь 113 м²
Описание объекта: Жилой комплекс Flamingo Lake Residences: расположенный в деревне Сотира, э…
$270,629
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Описание объекта: Проект включает в себя 14 роскошных вилл с четырьмя и пятью спальнями, тща…
$699,980
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Дом 4 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Эта уникальная пляжная вилла с 4 спальнями предлагает прямой, беспрепятственный вид на море …
$2,70 млн
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Дом 2 спальни в Каппарис, Кипр
Дом 2 спальни
Каппарис, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Эксклюзивный бутик, расположенный в самом сердце очаровательного района Каппарис. Этот элега…
$372,492
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Квартира 2 спальни в Айя-Напа, Кипр
Квартира 2 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 2
Площадь 814 м²
Описание объекта: Многофункциональный проект, сочетающий современную архитектуру, функционал…
$336,858
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Вилла в Каппарис, Кипр
Вилла
Каппарис, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Откройте для себя потрясающую новую коллекцию роскошных отдельно стоящих вилл в спокойном пр…
$762,847
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Квартира 4 комнаты в Каппарис, Кипр
Квартира 4 комнаты
Каппарис, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Откройте для себя уникальные современные виллы в Каппарисе, живописном прибрежном городке со…
$915,745
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Дом 3 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 254 м²
Роскошная вилла недалеко от Айя-Напы и мыса Греко, в 150 метрах от моря. Живописный прибрежн…
$3,48 млн
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Описание объекта: Комплекс Celestial Pernera Villas — это бутик-коллекция жилых домов, распо…
$738,805
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Seafront Luxury Living in Ayia Napa - эксклюзивная 4-комнатная вилла с отступлением на крыше…
$3,38 млн
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Пентхаус в Айя-Напа, Кипр
Пентхаус
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 136 м²
Этаж 25
Исключительный пентхаус с 5 спальнями, занимающий знаковую береговую башню в главной пристан…
$10,27 млн
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Роскошная вилла Seaview в самом сердце Протараса Гармоничное сочетание современного дизайна…
$799,672
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Квартира 2 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 2
Площадь 73 м²
Эта привлекательная 2-комнатная, 1-комнатная квартира занимает 68 квадратных метров на перво…
$210,352
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Квартира 3 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 3 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Этот уникальный комплекс вилл расположен в живописном районе Протараса, всего в 50 метрах от…
$970,830
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 345 м²
Уникальный проект по строительству трех ультра-роскошных вилл, расположенных на песчаном пля…
$3,77 млн
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Типы недвижимости в Фамагусте

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Фамагусте, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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