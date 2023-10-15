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Жильё в Фамагусте, Кипр

Паралимни
69
Протарас
30
Айя-Напа
14
131 объект найдено
Студия со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фамагуста, Кипр
Студия со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фамагуста, Кипр
Площадь 48 м²
Этаж 1/2
Продам квартиру студию общей площадью 48 кв м на ground floor в комплексе бизнес класса на С…
€129,723
Таунхаус 4 комнаты с парковкой, с бассейном в Sotira, Кипр
Таунхаус 4 комнаты с парковкой, с бассейном
Sotira, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2
Представляем Вам жилой комплекс в одном из самых популярных городов Северного Кипра - Фамагу…
€231,500
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с Pool в Паралимни, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с Pool
Паралимни, Кипр
Комнаты 4
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Комплекс двухэтажных вилл с бассейнами в 800 метрах от пляжа, Протарас, Кипр Предлагаются п…
€362,250
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 4
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Комплекс меблированных вилл с бассейнами в 400 метрах от моря, Айя-Напа, Кипр Предлагаются …
€450,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фамагуста, Кипр
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фамагуста, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 11
Продам готовую квартиру 1+1 на граунде с выходом на бассейн.  В самом популярном комплексе …
€55,000
Дом 3 спальни в Протарас, Кипр
Дом 3 спальни
Протарас, Кипр
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Сбегите в рай Протараса и насладитесь воплощением роскошной жизни на этой потрясающей вилле.…
€375,000
Дом 3 спальни в Паралимни, Кипр
Дом 3 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Этаж 2
Каждая из этих резиденций с тремя спальнями идеально подходит как для отдыха, так и для пост…
€393,000
Дом 3 спальни в Sotira, Кипр
Дом 3 спальни
Sotira, Кипр
Количество спален 3
Площадь 105 м²
Красивое бунгало с тремя спальнями в нескольких минутах ходьбы от пляжа. Эта вилла, располож…
€425,000
Вилла 4 спальни в Kapparis, Кипр
Вилла 4 спальни
Kapparis, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Добро пожаловать на эти потрясающие виллы, расположенные в самом сердце популярного района П…
€752,000
Вилла 3 спальни в Kapparis, Кипр
Вилла 3 спальни
Kapparis, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Добро пожаловать на эти потрясающие виллы, расположенные в самом сердце популярного района П…
€481,000
Вилла 3 спальни в Паралимни, Кипр
Вилла 3 спальни
Паралимни, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Исследуйте эту исключительную коллекцию вилл, расположенных в мирном районе Агия Триада в Пр…
€474,000
Вилла 3 спальни в Паралимни, Кипр
Вилла 3 спальни
Паралимни, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Исследуйте эту исключительную коллекцию вилл, расположенных в мирном районе Агия Триада в Пр…
€425,000
Квартира 2 спальни в Фамагуста, Кипр
Квартира 2 спальни
Фамагуста, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Это стильное новое здание расположено в Протарасе, в непосредственной близости от города Пар…
€310,000
Квартира 2 спальни в Фамагуста, Кипр
Квартира 2 спальни
Фамагуста, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Это стильное новое здание расположено в Протарасе, в непосредственной близости от города Пар…
€255,000
Квартира 2 спальни в Фамагуста, Кипр
Квартира 2 спальни
Фамагуста, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Это стильное новое здание расположено в Протарасе, в непосредственной близости от города Пар…
€228,000
Квартира 1 спальня в Фамагуста, Кипр
Квартира 1 спальня
Фамагуста, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Это стильное новое здание расположено в Протарасе, в непосредственной близости от города Пар…
€152,000
Квартира 3 спальни в Kapparis, Кипр
Квартира 3 спальни
Kapparis, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Новые апартаменты для жизни в Каппарисе расположены в правильном районе для вас и вашей семь…
€265,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в Фамагуста, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Фамагуста, Кипр
Комнаты 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 4
Небольшой жилой комплекс с террасами и парковочными местами, в престижном районе Дериния, Ки…
€198,000
Вилла 3 спальни в Паралимни, Кипр
Вилла 3 спальни
Паралимни, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Добро пожаловать в эксклюзивные роскошные виллы в Протарасе, всего в нескольких минутах ходь…
€770,000
Вилла 3 спальни в Паралимни, Кипр
Вилла 3 спальни
Паралимни, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Откройте для себя очарование этих потрясающих роскошных вилл в Протарасе, всего в нескольких…
€750,000
Вилла 3 спальни в Паралимни, Кипр
Вилла 3 спальни
Паралимни, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Откройте для себя очарование этих потрясающих роскошных вилл в Протарасе, всего в нескольких…
€650,000
Квартира 3 комнаты с парковкой в Sotira, Кипр
Квартира 3 комнаты с парковкой
Sotira, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 2
Представляем новый жилой комплекс в популяром районе Северного Кипра - Фамагуста. Комплекс с…
€87,500
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Паралимни, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Паралимни, Кипр
Комнаты 4
Площадь 144 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами, садами и живописными видами в 800 метрах от пляжа, Протара…
€481,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в Фамагуста, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Фамагуста, Кипр
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Количество этажей 3
Новая малоэтажная резиденция в Паралимни, Кипр Предлагаются просторные современные апартаме…
€139,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 4
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Айя-Напа, Кипр Предлагаются виллы с бассейна…
€535,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Паралимни, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Паралимни, Кипр
Комнаты 4
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Протарас, Кипр Предлагаются красивые в…
€592,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с Pool в Паралимни, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с Pool
Паралимни, Кипр
Комнаты 4
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
Комплекс элитных вилл в 900 метрах от пляжа, Протарас, Кипр Предлагаются современные стильн…
€479,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Паралимни, Кипр
Комнаты 3
Площадь 86 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция с садом и бассейном недалеко от пляжа, Протарас, Кипр Предлагаются совреме…
€269,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с Pool в Фамагуста, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с Pool
Фамагуста, Кипр
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция с бассейном недалеко от пляжа, Паралимни, Кипр Резиденция располагает басс…
€230,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в Фамагуста, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Фамагуста, Кипр
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция с бассейнами в престижном районе, Паралимни, Кипр Резиденция располагает б…
€169,000

Типы недвижимости в Фамагусте

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Фамагусте, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная

Недвижимость в Фамагусте: виды жилья и преимущества покупки

Еще несколько лет назад из-за конфликта между Северным и Южным Кипром жилая недвижимость в Фамагусте не пользовалась большим спросом. Сейчас ситуация налаживается: растет экономика, развивается медицина, в город заходят крупные торговые сети. Соответственно, становится востребованным жилье: его активно скупают те, кто хотел бы получить ВНЖ или организовать место для регулярного отдыха.

Где можно купить недвижимость в Фамагусте

Главная достопримечательность города — чистые песчаные пляжи. Раньше рядом с ними высились лучшие отели Кипра. Но после войны концепцию сменили, и теперь все чаще их сменяют современные жилые комплексы с небольшими апартаментами-студиями и просторными двухкомнатными и трехкомнатными квартирами.

В остальных районах можно найти жилье на любой вкус:

  • Элитные виллы с частными бассейнами и большой придомовой территорией. Самая высокая стоимость вилл в Фамагусте фиксируется в историческом районе Вароша. На окраинах покупка обходится дешевле.
  • Объединенные в архитектурные ансамбли таунхаусы.
  • Многоквартирные дома, позволяющие купить недвижимость в Фамагусте по выгодной цене.

Наиболее популярны в таких домах дешевые однокомнатные квартиры. Их легко сдать, продать и, к тому же, на них самые низкие налоги.

Преимущества покупки

За последние годы цены на жилье в Фамагусте увеличились на 8-10% и продолжают расти. По прогнозам, через 5 лет квадратный метр здесь подорожает в полтора раза. Поэтому сейчас самый подходящий момент для приобретения недвижимости в Фамагусте и ее окрестностях. Особенно для тех, кто собирается на ПМЖ.

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