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25
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74 объекта найдено
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Таунхаус 4 комнаты с парковкой, с бассейном
Sotira, Кипр
4
2
130 м²
2
Представляем Вам жилой комплекс в одном из самых популярных городов Северного Кипра - Фамагу…
€231,500
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Протарас, Кипр
3
136 м²
Сбегите в рай Протараса и насладитесь воплощением роскошной жизни на этой потрясающей вилле.…
€375,000
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Дом 3 спальни
Паралимни, Кипр
3
130 м²
2
Каждая из этих резиденций с тремя спальнями идеально подходит как для отдыха, так и для пост…
€393,000
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Дом 3 спальни
Sotira, Кипр
3
105 м²
Красивое бунгало с тремя спальнями в нескольких минутах ходьбы от пляжа. Эта вилла, располож…
€425,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Kapparis, Кипр
4
3
193 м²
Добро пожаловать на эти потрясающие виллы, расположенные в самом сердце популярного района П…
€752,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Kapparis, Кипр
3
2
144 м²
Добро пожаловать на эти потрясающие виллы, расположенные в самом сердце популярного района П…
€481,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Паралимни, Кипр
3
3
178 м²
Исследуйте эту исключительную коллекцию вилл, расположенных в мирном районе Агия Триада в Пр…
€474,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Паралимни, Кипр
3
3
162 м²
Исследуйте эту исключительную коллекцию вилл, расположенных в мирном районе Агия Триада в Пр…
€425,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Паралимни, Кипр
3
2
167 м²
Добро пожаловать в эксклюзивные роскошные виллы в Протарасе, всего в нескольких минутах ходь…
€770,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Паралимни, Кипр
3
3
173 м²
Откройте для себя очарование этих потрясающих роскошных вилл в Протарасе, всего в нескольких…
€750,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Паралимни, Кипр
3
3
167 м²
Откройте для себя очарование этих потрясающих роскошных вилл в Протарасе, всего в нескольких…
€650,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
4
5
346 м²
Курорт - это уникальный проект из 41 элитной виллы на редком и эксклюзивном месте. Этот прое…
€2,40 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Паралимни, Кипр
3
2
Расположенный в живописном районе Пернера, вас ждет эксклюзивное закрытое сообщество, предла…
€460,000
Рекомендовать
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Виллы с бассейнами в Айя-Напе
€715,000
Рекомендовать
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Виллы в Айя-Напе
€2,15 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с парковка, с Онлайн-показ
Пила, Кипр
3
3
230 м²
2
Amazing gated complex of 15 detached villas on spacious plots at a prime, quiet location wit…
€547,000
Рекомендовать
Вилла 7 спален
Паралимни, Кипр
7
7
411 м²
Эта потрясающая роскошная вилла на берегу моря, расположенная в безмятежном и идиллическом р…
€2,80 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Kapparis, Кипр
3
3
182 м²
Элегантная коллекция современных вилл расположена в тихом районе Пернера, предлагая роскошны…
€780,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Ayia Thekla, Кипр
5
6
716 м²
Виллы разветвляются вокруг прекрасного пляжа с мелкозернистым песком. Эти 11 эксклюзивных ви…
€7,25 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Ayia Thekla, Кипр
5
7
615 м²
Located on a man-made island, these villas directly overlook the marina and feature walk-out…
€8,10 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Ayia Thekla, Кипр
3
4
544 м²
Эти виллы расположены на искусственном острове, прямо напротив пристани для яхт и имеют выхо…
€4,85 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Ayia Thekla, Кипр
4
5
679 м²
Эти виллы расположены на искусственном острове, прямо напротив пристани для яхт и имеют выхо…
€5,80 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Айя-Напа, Кипр
6
8
504 м²
Этот ультра-роскошный жилой проект, расположенный напротив знаменитого парка скульптур в изв…
€3,35 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Ayia Thekla, Кипр
5
5
263 м²
Эксклюзивная новая разработка роскошной жизни возвышается в уединенной набережной Айя Текла,…
€1,60 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Протарас, Кипр
4
4
181 м²
Бутик-жилой комплекс расположен всего в нескольких минутах ходьбы от знаменитого залива Фиго…
€950,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Протарас, Кипр
3
3
159 м²
Бутик-жилой комплекс расположен всего в нескольких минутах ходьбы от знаменитого залива Фиго…
€830,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Протарас, Кипр
3
2
132 м²
Этот новый проект современных роскошных вилл предлагает уникальный образ жизни мира и отдыха…
€594,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Протарас, Кипр
3
2
132 м²
Этот новый проект современных роскошных вилл предлагает уникальный образ жизни мира и отдыха…
€614,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Агиос Георгиос Ахеритоу, Кипр
3
3
119 м²
Это завершено и готово к заселению хозяев отдельно стоящих и двухквартирных вилл и бунгало, …
€227,000
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Вилла 4 спальни
Паралимни, Кипр
4
4
430 м²
Эта вилла на южной стороне особенная и очень привлекательная, с полной конфиденциальностью, …
€6,75 млн
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