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Дома в Фамагусте, Кипр

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Протарас
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Дериния
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409 объектов найдено
Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Вилла с 4 спальнями Вилла с четырьмя спальнями предлагает просторную и тщательно продуманную…
$800,816
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Роскошная прибрежная жизнь в Пернере 3 Спальня вилла в востребованном районе Пернера Протар…
$636,077
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Площадь 934 м²
Описание объекта: Многофункциональный проект, сочетающий современную архитектуру, функционал…
$372,257
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Вилла в Каппарис, Кипр
Вилла
Каппарис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2
Современная роскошь в Каппарисе Обзор 3 Спальня Вилла в безмятежном и оживленном районе Кап…
$726,455
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Описание объекта: Комплекс Celestial Pernera Villas — это бутик-коллекция жилых домов, распо…
$738,805
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Nils Ott Real Estates
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Дом 4 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Проект расположен всего в нескольких минутах от пляжа Нисси в самом сердце Айя-Напы. Застрой…
$855,895
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Дом 5 спален в Авгору, Кипр
Дом 5 спален
Авгору, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 313 м²
Два отдельно стоящих дома на первом этаже в тихом районе в районе Фамагуста. Недвижимость ид…
$262,492
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Откройте для себя этот хорошо ухоженный отдельно стоящий вилла, выставленный на продажу в пр…
$816,377
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Описание объекта: Проект включает в себя 14 роскошных вилл с четырьмя и пятью спальнями, тща…
$699,980
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Дом 4 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Эта уникальная пляжная вилла с 4 спальнями предлагает прямой, беспрепятственный вид на море …
$2,70 млн
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Дом 2 спальни в Каппарис, Кипр
Дом 2 спальни
Каппарис, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Эксклюзивный бутик, расположенный в самом сердце очаровательного района Каппарис. Этот элега…
$372,492
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Вилла в Каппарис, Кипр
Вилла
Каппарис, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Откройте для себя потрясающую новую коллекцию роскошных отдельно стоящих вилл в спокойном пр…
$762,847
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Дом 3 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 254 м²
Роскошная вилла недалеко от Айя-Напы и мыса Греко, в 150 метрах от моря. Живописный прибрежн…
$3,48 млн
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Описание объекта: Комплекс Celestial Pernera Villas — это бутик-коллекция жилых домов, распо…
$738,805
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Seafront Luxury Living in Ayia Napa - эксклюзивная 4-комнатная вилла с отступлением на крыше…
$3,38 млн
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Роскошная вилла Seaview в самом сердце Протараса Гармоничное сочетание современного дизайна…
$799,672
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 345 м²
Уникальный проект по строительству трех ультра-роскошных вилл, расположенных на песчаном пля…
$3,77 млн
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Площадь 218 м²
Трехкомнатная отдельно стоящая вилла расположена на частном участке площадью 401 м2 в эксклю…
$748,380
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Эксклюзивные островные виллы на продажу Расположенные на частном искусственном острове в пр…
$7,08 млн
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Дом 4 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Дом в комплексе в Агиа Напа, Фамагуста. Проект состоит из 7 роскошных независимых 4-спальных…
$658,402
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 439 м²
Виллы с 3 спальнями Эта вилла с 3 спальнями переопределяет величие и эксклюзивность, предлаг…
$4,19 млн
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Дом 3 спальни в Каппарис, Кипр
Дом 3 спальни
Каппарис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Расположенная в северном Протарасе, вилла расположена между пляжами Малама и Айя Триада, с 5…
$838,130
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Площадь 218 м²
Трехкомнатная отдельно стоящая вилла расположена на частном участке площадью 353 м2 в эксклю…
$741,524
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 380 м²
Эта роскошная вилла с 5 спальнями расположена в уникальном комплексе c эксклюзивным дизайном…
$1,32 млн
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Дом 4 спальни в Сотира, Кипр
Дом 4 спальни
Сотира, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 1
Вилла с 4 спальнями - Элегантный семейный отдых у моря Интерьер Открытая планировка виллы со…
$669,006
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 773 м²
Продается 5-спальная вилла в комплексе Ionion Seafront Villas, Айя-Напа. Вилла предлагает…
$1,94 млн
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Дом 3 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 369 м²
Проект представляет собой уникальную роскошную набережную с 4 виллами с пятью спальнями, рас…
$4,28 млн
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Дом 3 спальни в Каппарис, Кипр
Дом 3 спальни
Каппарис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Откройте для себя этот просторный и прекрасно сохранившийся отдельно стоящий дом в популярно…
$731,725
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Вилла в Каппарис, Кипр
Вилла
Каппарис, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 222 м²
Количество этажей 2
Эта исключительная отдельно стоящая вилла на первой линии в Каппарисе с видом на море и прям…
$2,35 млн
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Дом 5 спален в Сотира, Кипр
Дом 5 спален
Сотира, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 264 м²
В уединенной набережной Айя-Текла, всего в двух шагах от роскошной пристани Айя-Напа и некот…
$1,64 млн
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Типы недвижимости в Фамагусте

виллы
коттеджи

Параметры недвижимости в Фамагусте, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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