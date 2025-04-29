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Дома с бассейном в Фамагусте, Кипр

Айя-Напа
123
Паралимни
131
Протарас
84
Дериния
8
32 объекта найдено
Дом 5 спален в Паралимни, Кипр
Дом 5 спален
Паралимни, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 377 м²
Situated right at the forefront within an exceptional resort near the renowned Konnos beach …
$3,16 млн
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Вилла 2 комнаты в район Фамагуста, Кипр
Вилла 2 комнаты
район Фамагуста, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Виллы и апартаменты различных планировок в этом уютном комплексе района Бо…
$194,733
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Дом 5 спален в Паралимни, Кипр
Дом 5 спален
Паралимни, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 413 м²
This masterpiece is located on the Front Line in a unique beach resort project, is created t…
$3,81 млн
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Дом 4 спальни в район Фамагуста, Кипр
Дом 4 спальни
район Фамагуста, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 410 м²
This Luxury Villa is setting new standards in luxury living. This property is a 4 bed roome…
$1,09 млн
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Дом в Айя-Напа, Кипр
Дом
Айя-Напа, Кипр
This 3,249 square meter plot is located in the charming coastal village of Ayia Thekla, a sh…
$3,21 млн
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Дом 5 спален в Айя-Напа, Кипр
Дом 5 спален
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 580 м²
This pure luxury property is situated in Ayia napa and  offers the highest standard of luxur…
$4,03 млн
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Вилла в район Фамагуста, Кипр
Вилла
район Фамагуста, Кипр
Площадь 125 м²
Жилой комплекс, расположенный на Северном Кипре, представляет собой оазис комфорта и роскоши…
$451,553
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Дом 2 спальни в Паралимни, Кипр
Дом 2 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
This two-storey, semi-detached maisonette features an open-plan living area with kitchen and…
$190,719
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Дом 3 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 241 м²
Potential homeowners seeking comfort, quality, and stunning sea views will find their expect…
$2,07 млн
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Дом 3 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 254 м²
This beautiful property is located in a residential development where modern design blends w…
$3,21 млн
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Дом 3 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 188 м²
This gated villa is located in one of the most sought after neighborhoods of Protaras. Mode…
$1,39 млн
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Дом 3 спальни в Паралимни, Кипр
Дом 3 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 181 м²
Featuring spacious modern living spaces, three generously sized bedrooms, and a garden with …
$708,384
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Вилла в район Фамагуста, Кипр
Вилла
район Фамагуста, Кипр
Площадь 155 м²
Виллы  представляют собой современные одноэтажные строения, отличающиеся высоким качеством к…
$331,138
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Вилла 4 комнаты в район Фамагуста, Кипр
Вилла 4 комнаты
район Фамагуста, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 547 м²
Этаж 1/1
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Коттеджный городок в районе Yeni Boğazıçı, Сев…
$368,880
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Вилла в район Фамагуста, Кипр
Вилла
район Фамагуста, Кипр
Площадь 270 м²
Эксклюзивный жилой комплекс, представляющий из себя 18 роскошных вилл, размещенных в престиж…
$662,276
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Дом 5 спален в Айя-Напа, Кипр
Дом 5 спален
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 309 м²
Discover unparalleled waterfront living at this exclusive villa in Ayia Napa, just a kilomet…
$1,73 млн
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Дом 5 спален в Айя-Напа, Кипр
Дом 5 спален
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 224 м²
Nestled in a serene private community along the western shoreline of Ayia Napa, this stunnin…
$2,13 млн
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Дом 4 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 205 м²
STUNNING BEACHFRONT 4 bedroom villa located in a prime location in Protaras with TITLE DEEDS…
$2,22 млн
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Дом 4 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
This 4 bedroom seaside villa with private pool is surrounded with views across  the sea.  Lo…
$720,706
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Дом 3 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 432 м²
Nestled on the western peninsula, these luxurious beach villas epitomize modern coastal livi…
$6,16 млн
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Дом 5 спален в Паралимни, Кипр
Дом 5 спален
Паралимни, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 175 м²
This stunning residence offers a haven of tranquility with spacious parking and storage area…
$1,36 млн
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Вилла в район Фамагуста, Кипр
Вилла
район Фамагуста, Кипр
Площадь 365 м²
Изысканный  комплекс вилл в районе Фамагуста спроектирован с архитектурным  вкусом и функцио…
$493,697
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Вилла 4 комнаты в район Фамагуста, Кипр
Вилла 4 комнаты
район Фамагуста, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Этаж 1/3
Что вы получаете: Апартаменты с просторными планировками в районе Енибоазичи. О строительс…
$834,570
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Вилла в район Фамагуста, Кипр
Вилла
район Фамагуста, Кипр
Площадь 219 м²
Проект, который объединяет в себе превосходную архитектуру, удобное расположение и великолеп…
$734,524
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Дом 9 спален в Айя-Напа, Кипр
Дом 9 спален
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 818 м²
Part of a contemporary gated development in Ayia Napa, offering convenient access to ameniti…
$3,27 млн
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Вилла 4 комнаты в район Фамагуста, Кипр
Вилла 4 комнаты
район Фамагуста, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 375 м²
Этаж 1/6
Что вы получаете: Ваша собственная вилла просторной планировки на берегу Средиземного моря н…
$536,351
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Вилла в район Фамагуста, Кипр
Вилла
район Фамагуста, Кипр
Площадь 173 м²
Добро пожаловать в новый проект вилл - уникальный комплекс, который представляет собой идеал…
$476,839
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Дом 4 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
REDUCED PRICE! This amazing 4 bedroom villas is a beautiful gem! It is obvious that the cu…
$463,174
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Дом 2 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 2 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Discover this charming villa in the tranquil coastal area of Ayia Thekla, Famagusta. Embraci…
$544,911
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Дом 3 спальни в Паралимни, Кипр
Дом 3 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Experience a unique lifestyle of excitement and adventure in the heart of Protaras at these …
$649,534
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Типы недвижимости в Фамагусте

виллы
коттеджи

Параметры недвижимости в Фамагусте, Кипр

с садом
с видом на море
Недорогая
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