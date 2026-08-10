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Виллы в Фамагусте, Кипр

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Айя-Напа
63
Паралимни
168
Протарас
116
Дериния
4
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262 объекта найдено
Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Вилла с 4 спальнями Вилла с четырьмя спальнями предлагает просторную и тщательно продуманную…
$800,816
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Роскошная прибрежная жизнь в Пернере 3 Спальня вилла в востребованном районе Пернера Протар…
$636,077
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Площадь 934 м²
Описание объекта: Многофункциональный проект, сочетающий современную архитектуру, функционал…
$372,257
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Вилла в Каппарис, Кипр
Вилла
Каппарис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2
Современная роскошь в Каппарисе Обзор 3 Спальня Вилла в безмятежном и оживленном районе Кап…
$726,455
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Описание объекта: Комплекс Celestial Pernera Villas — это бутик-коллекция жилых домов, распо…
$738,805
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Откройте для себя этот хорошо ухоженный отдельно стоящий вилла, выставленный на продажу в пр…
$816,377
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Описание объекта: Проект включает в себя 14 роскошных вилл с четырьмя и пятью спальнями, тща…
$699,980
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Вилла в Каппарис, Кипр
Вилла
Каппарис, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Откройте для себя потрясающую новую коллекцию роскошных отдельно стоящих вилл в спокойном пр…
$762,847
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Описание объекта: Комплекс Celestial Pernera Villas — это бутик-коллекция жилых домов, распо…
$738,805
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Seafront Luxury Living in Ayia Napa - эксклюзивная 4-комнатная вилла с отступлением на крыше…
$3,38 млн
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Роскошная вилла Seaview в самом сердце Протараса Гармоничное сочетание современного дизайна…
$799,672
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 345 м²
Уникальный проект по строительству трех ультра-роскошных вилл, расположенных на песчаном пля…
$3,77 млн
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Площадь 218 м²
Трехкомнатная отдельно стоящая вилла расположена на частном участке площадью 401 м2 в эксклю…
$748,380
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Эксклюзивные островные виллы на продажу Расположенные на частном искусственном острове в пр…
$7,08 млн
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 439 м²
Виллы с 3 спальнями Эта вилла с 3 спальнями переопределяет величие и эксклюзивность, предлаг…
$4,19 млн
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Площадь 218 м²
Трехкомнатная отдельно стоящая вилла расположена на частном участке площадью 353 м2 в эксклю…
$741,524
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 380 м²
Эта роскошная вилла с 5 спальнями расположена в уникальном комплексе c эксклюзивным дизайном…
$1,32 млн
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 773 м²
Продается 5-спальная вилла в комплексе Ionion Seafront Villas, Айя-Напа. Вилла предлагает…
$1,94 млн
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Вилла в Каппарис, Кипр
Вилла
Каппарис, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 222 м²
Количество этажей 2
Эта исключительная отдельно стоящая вилла на первой линии в Каппарисе с видом на море и прям…
$2,35 млн
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Эксклюзивные островные виллы на продажу Расположенные на частном искусственном острове в пр…
$5,92 млн
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Эта вилла - это больше, чем просто недвижимость - она предлагает исключительный образ жизни,…
$566,292
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 512 м²
Этот эксклюзивный проект включает роскошные резиденции, необходимые системы обслуживания для…
$5,95 млн
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 4
Площадь 191 м²
IMPERIAL JADE VILLAS — Роскошные четырёхкомнатные виллы у моря в Протарасе IMPERIAL JADE …
$754,318
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Эта роскошная вилла с пятью спальнями в Протарасе сочетает современную элегантность с очаров…
$938,889
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Вилла в Френарос, Кипр
Вилла
Френарос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 142 м²
Описание объекта: Countryside II — это эксклюзивный комплекс из 7 современных вилл, располож…
$342,568
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Вилла в Каппарис, Кипр
Вилла
Каппарис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
Этот новый комплекс вилл расположен в прибрежном курорте Каппарис, одном из самых уединённых…
$620,365
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Великолепный новый комплекс отдельных вилл, расположенных в престижном месте, всего в нескол…
$880,824
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 3
Эта современная вилла расположена в привилегированном прибрежном месте в самом сердце Протар…
$790,911
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 4
Площадь 168 м²
Описание объекта: Aurora Villas — это эксклюзивный жилой проект, состоящий из четырех роскош…
$742,230
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Вилла в Дериния, Кипр
Вилла
Дериния, Кипр
Количество спален 3
Площадь 162 м²
Это эксклюзивный проект виллы, расположенный в спокойном и спокойном районе Деринеи. Эта раз…
$330,891
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Параметры недвижимости в Фамагусте, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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