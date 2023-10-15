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Виллы в Фамагусте, Кипр

Паралимни
46
Протарас
24
Айя-Напа
6
Вилла В архив
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69 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Kapparis, Кипр
Вилла 4 спальни
Kapparis, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Добро пожаловать на эти потрясающие виллы, расположенные в самом сердце популярного района П…
€752,000
Вилла 3 спальни в Kapparis, Кипр
Вилла 3 спальни
Kapparis, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Добро пожаловать на эти потрясающие виллы, расположенные в самом сердце популярного района П…
€481,000
Вилла 3 спальни в Паралимни, Кипр
Вилла 3 спальни
Паралимни, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Исследуйте эту исключительную коллекцию вилл, расположенных в мирном районе Агия Триада в Пр…
€474,000
Вилла 3 спальни в Паралимни, Кипр
Вилла 3 спальни
Паралимни, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Исследуйте эту исключительную коллекцию вилл, расположенных в мирном районе Агия Триада в Пр…
€425,000
Вилла 3 спальни в Паралимни, Кипр
Вилла 3 спальни
Паралимни, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Откройте для себя очарование этих потрясающих роскошных вилл в Протарасе, всего в нескольких…
€750,000
Вилла 3 спальни в Паралимни, Кипр
Вилла 3 спальни
Паралимни, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Добро пожаловать в эксклюзивные роскошные виллы в Протарасе, всего в нескольких минутах ходь…
€770,000
Вилла 3 спальни в Паралимни, Кипр
Вилла 3 спальни
Паралимни, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Откройте для себя очарование этих потрясающих роскошных вилл в Протарасе, всего в нескольких…
€650,000
Вилла 4 спальни в Айя-Напа, Кипр
Вилла 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 346 м²
Курорт - это уникальный проект из 41 элитной виллы на редком и эксклюзивном месте. Этот прое…
€2,40 млн
Вилла 3 спальни в Паралимни, Кипр
Вилла 3 спальни
Паралимни, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в живописном районе Пернера, вас ждет эксклюзивное закрытое сообщество, предла…
€460,000
Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Виллы с бассейнами в Айя-Напе
€715,000
Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Виллы в Айя-Напе
€2,15 млн
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с парковка, с Онлайн-показ в Пила, Кипр
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с парковка, с Онлайн-показ
Пила, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Amazing gated complex of 15 detached villas on spacious plots at a prime, quiet location wit…
€547,000
Вилла 7 спален в Паралимни, Кипр
Вилла 7 спален
Паралимни, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 411 м²
Эта потрясающая роскошная вилла на берегу моря, расположенная в безмятежном и идиллическом р…
€2,80 млн
Вилла 3 спальни в Kapparis, Кипр
Вилла 3 спальни
Kapparis, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Элегантная коллекция современных вилл расположена в тихом районе Пернера, предлагая роскошны…
€780,000
Вилла 5 спален в Ayia Thekla, Кипр
Вилла 5 спален
Ayia Thekla, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 716 м²
Виллы разветвляются вокруг прекрасного пляжа с мелкозернистым песком. Эти 11 эксклюзивных ви…
€7,25 млн
Вилла 5 спален в Ayia Thekla, Кипр
Вилла 5 спален
Ayia Thekla, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 615 м²
Located on a man-made island, these villas directly overlook the marina and feature walk-out…
€8,10 млн
Вилла 4 спальни в Ayia Thekla, Кипр
Вилла 4 спальни
Ayia Thekla, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 679 м²
Эти виллы расположены на искусственном острове, прямо напротив пристани для яхт и имеют выхо…
€5,80 млн
Вилла 3 спальни в Ayia Thekla, Кипр
Вилла 3 спальни
Ayia Thekla, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 544 м²
Эти виллы расположены на искусственном острове, прямо напротив пристани для яхт и имеют выхо…
€4,85 млн
Вилла 6 спален в Айя-Напа, Кипр
Вилла 6 спален
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 504 м²
Этот ультра-роскошный жилой проект, расположенный напротив знаменитого парка скульптур в изв…
€3,35 млн
Вилла 5 спален в Ayia Thekla, Кипр
Вилла 5 спален
Ayia Thekla, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 263 м²
Эксклюзивная новая разработка роскошной жизни возвышается в уединенной набережной Айя Текла,…
€1,60 млн
Вилла 4 спальни в Протарас, Кипр
Вилла 4 спальни
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 181 м²
Бутик-жилой комплекс расположен всего в нескольких минутах ходьбы от знаменитого залива Фиго…
€950,000
Вилла 3 спальни в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни
Протарас, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Бутик-жилой комплекс расположен всего в нескольких минутах ходьбы от знаменитого залива Фиго…
€830,000
Вилла 3 спальни в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни
Протарас, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этот новый проект современных роскошных вилл предлагает уникальный образ жизни мира и отдыха…
€594,000
Вилла 3 спальни в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни
Протарас, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этот новый проект современных роскошных вилл предлагает уникальный образ жизни мира и отдыха…
€614,000
Вилла 3 спальни в Агиос Георгиос Ахеритоу, Кипр
Вилла 3 спальни
Агиос Георгиос Ахеритоу, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 119 м²
Это завершено и готово к заселению хозяев отдельно стоящих и двухквартирных вилл и бунгало, …
€227,000
Вилла 4 спальни в Паралимни, Кипр
Вилла 4 спальни
Паралимни, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 430 м²
Эта вилла на южной стороне особенная и очень привлекательная, с полной конфиденциальностью, …
€6,75 млн
Вилла 6 спален в Паралимни, Кипр
Вилла 6 спален
Паралимни, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 375 м²
Вы мечтаете о доме прямо на пляже, с бирюзовыми средиземноморскими волнами в метрах от вашей…
€5,32 млн
Вилла 6 спален в Паралимни, Кипр
Вилла 6 спален
Паралимни, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 462 м²
Вы мечтаете о доме прямо на пляже, с бирюзовыми средиземноморскими волнами в метрах от вашей…
€6,38 млн
Вилла 4 спальни в Ayia Thekla, Кипр
Вилла 4 спальни
Ayia Thekla, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Эта уникальная и эксклюзивная вилла с 4 спальнями расположена в Айя-Напе, прямо на пляже с б…
€3,50 млн
Вилла 5 спален в Айя-Напа, Кипр
Вилла 5 спален
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Эта современная вилла предлагает уединение и комфорт роскошной домашней обстановки с впечатл…
€2,50 млн

Параметры недвижимости в Фамагусте, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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