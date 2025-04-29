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Дома с садом в Фамагусте, Кипр

Айя-Напа
123
Паралимни
131
Протарас
84
Дериния
8
16 объектов найдено
Дом 5 спален в Паралимни, Кипр
Дом 5 спален
Паралимни, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 377 м²
Situated right at the forefront within an exceptional resort near the renowned Konnos beach …
$3,16 млн
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Вилла 2 комнаты в район Фамагуста, Кипр
Вилла 2 комнаты
район Фамагуста, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Виллы и апартаменты различных планировок в этом уютном комплексе района Бо…
$194,733
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Дом 5 спален в Паралимни, Кипр
Дом 5 спален
Паралимни, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 413 м²
This masterpiece is located on the Front Line in a unique beach resort project, is created t…
$3,81 млн
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Дом 4 спальни в район Фамагуста, Кипр
Дом 4 спальни
район Фамагуста, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 410 м²
This Luxury Villa is setting new standards in luxury living. This property is a 4 bed roome…
$1,09 млн
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Дом 5 спален в Айя-Напа, Кипр
Дом 5 спален
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 580 м²
This pure luxury property is situated in Ayia napa and  offers the highest standard of luxur…
$4,03 млн
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Коттедж 4 комнаты в Айя-Напа, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Айя-Напа, Кипр
Число комнат 4
Площадь 183 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в провинции Агиос Афанасиос - Лимассол, …
$581,961
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Дом 3 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 254 м²
This beautiful property is located in a residential development where modern design blends w…
$3,21 млн
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Дом 3 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 188 м²
This gated villa is located in one of the most sought after neighborhoods of Protaras. Mode…
$1,39 млн
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Вилла в район Фамагуста, Кипр
Вилла
район Фамагуста, Кипр
Площадь 155 м²
Виллы  представляют собой современные одноэтажные строения, отличающиеся высоким качеством к…
$331,138
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Вилла 4 комнаты в район Фамагуста, Кипр
Вилла 4 комнаты
район Фамагуста, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 547 м²
Этаж 1/1
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Коттеджный городок в районе Yeni Boğazıçı, Сев…
$368,880
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Дом 4 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 205 м²
STUNNING BEACHFRONT 4 bedroom villa located in a prime location in Protaras with TITLE DEEDS…
$2,22 млн
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Дом 4 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
This 4 bedroom seaside villa with private pool is surrounded with views across  the sea.  Lo…
$720,706
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Коттедж 3 комнаты в Айя-Напа, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Айя-Напа, Кипр
Число комнат 3
Площадь 144 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, пло…
$519,914
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Вилла 4 комнаты в район Фамагуста, Кипр
Вилла 4 комнаты
район Фамагуста, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Этаж 1/3
Что вы получаете: Апартаменты с просторными планировками в районе Енибоазичи. О строительс…
$834,570
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Дом 4 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
REDUCED PRICE! This amazing 4 bedroom villas is a beautiful gem! It is obvious that the cu…
$463,174
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Коттедж 4 комнаты в Паралимни, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 4
Площадь 420 м²
Продается отдельный дом с четырьмя спальнями в Айя-Напе - провинции Фамагуста. Дом состоит и…
$899,851
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Типы недвижимости в Фамагусте

виллы
коттеджи

Параметры недвижимости в Фамагусте, Кипр

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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