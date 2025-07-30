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Дома с террасой в Фамагусте, Кипр

Айя-Напа
122
Паралимни
249
Протарас
166
Дериния
7
6 объектов найдено
Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 773 м²
Эта вилла с 5 спальнями в комплексе Ionion Seafront Villas расположена в нескольких шагах от…
$1,92 млн
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Вилла в Каппарис, Кипр
Вилла
Каппарис, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 325 м²
Эта вилла с 5 спальнями в комплексе Semera Beachfront — воплощение роскоши у моря. Расположе…
$3,89 млн
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 601 м²
Эта вилла с 5 спальнями в элитном комплексе Pliades расположена у самого моря, в спокойном р…
$1,74 млн
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 452 м²
Ariel Residences — это стильные виллы с 3 спальнями и частными бассейнами на просторных учас…
$788,966
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 452 м²
Alaya Eco Friendly Residence — это роскошные виллы с 4 спальнями и частными бассейнами, расп…
$1,58 млн
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 335 м²
Ariel Residences — это стильные виллы с 3 спальнями и частными бассейнами на просторных учас…
$759,745
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Типы недвижимости в Фамагусте

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Фамагусте, Кипр

с гаражом
с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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