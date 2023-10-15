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Коттеджи в Фамагусте, Кипр

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни с furnishings в Авгору, Кипр
Коттедж 3 спальни с furnishings
Авгору, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 139 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из гостиной с…
€221,950

Параметры недвижимости в Фамагусте, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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