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Бунгало в Фамагусте, Кипр

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2 объекта найдено
Бунгало в Френарос, Кипр
Бунгало
Френарос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Продается по проекту: этот современный бунгало предлагает 85 м2 продуманного внутреннего про…
$286,392
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Бунгало в Френарос, Кипр
Бунгало
Френарос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
На продажу представлен современный бунгало в тихой деревне Френарос. Эта недвижимость предла…
$335,986
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Параметры недвижимости в Фамагусте, Кипр

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