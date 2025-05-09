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Дома в Деринии, Кипр

10 объектов найдено
Дом 3 спальни в Дериния, Кипр
Дом 3 спальни
Дериния, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Расположенный в безмятежном окружении Деринеи, этот эксклюзивный комплекс включает в себя се…
$347,949
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Дом 3 спальни в Дериния, Кипр
Дом 3 спальни
Дериния, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Расположенный в безмятежном окружении Деринеи, этот эксклюзивный комплекс включает в себя се…
$325,501
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Дом 3 спальни в Дериния, Кипр
Дом 3 спальни
Дериния, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Introducing an exceptional Development featuring four semi-detached houses, nestled in a rem…
$301,839
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Дом 3 спальни в Дериния, Кипр
Дом 3 спальни
Дериния, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Introducing an exceptional Development featuring four semi-detached houses, nestled in a rem…
$293,153
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Вилла 3 комнаты в Дериния, Кипр
Вилла 3 комнаты
Дериния, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 81 м²
3-комнатные апартаменты 81 м² в центре Фамагусты. Комплекс расположен в тихом, спокойном мес…
$100,035
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Дом 5 спален в Дериния, Кипр
Дом 5 спален
Дериния, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Эта просторная вилла с 5 спальнями расположена в районе Дериннии, в тихом районе. Во -первых…
$502,329
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Дом 3 спальни в Дериния, Кипр
Дом 3 спальни
Дериния, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Introducing an exceptional Development featuring four semi-detached houses, nestled in a rem…
$304,010
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Дом 4 спальни в Дериния, Кипр
Дом 4 спальни
Дериния, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Традиционный стиль и просторная вилла с четырьмя спальнями, расположенная в деревне Дериния …
$409,033
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Дом 4 спальни в Дериния, Кипр
Дом 4 спальни
Дериния, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
A spacious 4-bedroom Villa located in Deryneia area, in a quite neighborhood. Firstly, the v…
$434,300
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Дом 4 спальни в Дериния, Кипр
Дом 4 спальни
Дериния, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 315 м²
Introducing a Spectacular 4-Bedroom Luxury Villa in Deryneia - A Vision of Elegance and Comf…
$955,460
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