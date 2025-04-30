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Коммерческая недвижимость в East Limassol Municiplaity, Кипр

Demos Agiou Athanasiou
55
Гермасойя
19
Koinoteta Agiou Tychona
23
Гермасойя
10
97 объектов найдено
Офис 170 м² в Гермасойя, Кипр
Офис 170 м²
Гермасойя, Кипр
Площадь 170 м²
Этаж 3
Бизнес-центр — здание, спроектированное по концепции смеси офисов. Конференц-зоны, неформаль…
$1,98 млн
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Офис 356 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 356 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 356 м²
An Office Tower centrally located, with quick access to the highway and a 1-minute drive fro…
$2,43 млн
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Офис 420 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 420 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 420 м²
Роскошный готовый офис в престижном районе Линопетра, Лимассол с легким доступом к шоссе! В…
$2,07 млн
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Коммерческое помещение в Гермасойя, Кипр
Коммерческое помещение
Гермасойя, Кипр
Этаж 4/4
Здание с 20 квартирами Новый проект на рынке. Потрясающее жилое сообщество, которое предлага…
$7,86 млн
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Офис 288 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 288 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 288 м²
Офис на продажу в коммерческом проекте для профессиональной среды с выдающейся современной а…
$1,71 млн
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Коммерческое помещение 356 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Коммерческое помещение 356 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 356 м²
An Office Tower centrally located, with quick access to the highway and a 1-minute drive fro…
$2,59 млн
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Коммерческое помещение 1 806 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Коммерческое помещение 1 806 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 1 806 м²
Это коммерческое здание занимает выдающуюся и привлекательную позицию и выгоды от высокого у…
$7,60 млн
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Инвестиционная 455 м² в Агиос Тихонас, Кипр
Инвестиционная 455 м²
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 455 м²
This upcoming residential development consists of a three floor building with a total of six…
$2,17 млн
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Инвестиционная 1 283 м² в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Инвестиционная 1 283 м²
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Площадь 1 283 м²
Представляем изысканный жилой проект класса люкс в Агиос Тихонас, Лимассол, включающий 11 эл…
$467,477
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Инвестиционная 1 068 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Инвестиционная 1 068 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 1 068 м²
Жилой комплекс, объединяющий блок из 11 квартир, расположенный в богатом семейном районе под…
$265,197
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Инвестиционная 3 622 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Инвестиционная 3 622 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 3 622 м²
This property is located in the prestige area of Agios Athanasios.  This great structure bui…
$3,91 млн
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Магазин 115 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Магазин 115 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 115 м²
Количество этажей 3
Проект, тщательно разработанный для профессиональной среды с выдающейся современной архитект…
$670,692
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Коммерческое помещение 192 м² в Агиос Тихонас, Кипр
Коммерческое помещение 192 м²
Агиос Тихонас, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Коммерческое здание на продажу в районе Агиос Николаос Первый этаж: 1 магазин Верхний этаж:…
$331,539
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Инвестиционная 307 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Инвестиционная 307 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 307 м²
Здание расположено на одной из самых популярных и престижных улиц для офисов и розничной тор…
$2,08 млн
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Офис 287 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 287 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 287 м²
Офис на продажу в коммерческом проекте для профессиональной среды с выдающейся современной а…
$1,76 млн
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Коммерческое помещение в Гермасойя, Кипр
Коммерческое помещение
Гермасойя, Кипр
Этаж 3
Жилой дом в Potamos Germasogeias, Лимассол, с 22 студиями (плюс 3 дополнительных номера), ка…
$4,28 млн
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Коммерческое помещение 1 319 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Коммерческое помещение 1 319 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Кол-во ванных комнат 20
Площадь 1 319 м²
The building has 25 parking spaces. It is located next to the Linopetra roundabout, between …
$3,79 млн
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Инвестиционная 1 000 м² в Агиос Тихонас, Кипр
Инвестиционная 1 000 м²
Агиос Тихонас, Кипр
Площадь 1 000 м²
В районе Сент-Николас, в самом центре быстрорастущего, яркого и космополитичного города, это…
$8,87 млн
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Офис 356 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 356 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 356 м²
An Office Tower centrally located, with quick access to the highway and a 1-minute drive fro…
$2,74 млн
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Офис 232 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 232 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 232 м²
Three bedroom penthouse or for office area is situated in Linopetra with easy access to the …
$1,88 млн
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Офис 287 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 287 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 287 м²
Офис на продажу в коммерческом проекте для профессиональной среды с выдающейся современной а…
$1,60 млн
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Инвестиционная 513 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Инвестиционная 513 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 513 м²
Добро пожаловать в эксклюзивный жилой проект, расположенный в прекрасном возвышенном районе …
$288,140
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Инвестиционная в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Инвестиционная
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Gives to the investor an excellent opportunity for implementation of the project: "An apartm…
$6,51 млн
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Коммерческое помещение в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Коммерческое помещение
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Новое офисное здание, состоящее из магазинов и офисов, расположенное на улице Колонакиу. Зда…
$2,63 млн
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Коммерческое помещение в Гермасойя, Кипр
Коммерческое помещение
Гермасойя, Кипр
Инвестиционное строительство и вся земля (не Доля) в Туристическом районе Гермасогея Новый …
$1,97 млн
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Инвестиционная 464 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Инвестиционная 464 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 464 м²
Офисы находятся в Agios Athanasios, в восточной части Лимассола, с отличным доступом к шоссе…
$2,51 млн
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Склад 600 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Склад 600 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 600 м²
A spacious warehouse located in the industrial area of Agios Athanasios, Limassol. This prop…
$1,96 млн
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Склад 7 500 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Склад 7 500 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 7 500 м²
7.500m2 covered area of an industrial warehouse / Factory use, in Agios Athanasios industria…
$10,86 млн
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Инвестиционная 910 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Инвестиционная 910 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 910 м²
Офисы находятся в Линопетре, в восточной части Лимассола, с отличным доступом к шоссе, центр…
$5,09 млн
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Коммерческое помещение в Гермасойя, Кипр
Коммерческое помещение
Гермасойя, Кипр
Этаж 4/4
Здание с 20 квартирами Новый проект на рынке. Потрясающее жилое сообщество, которое предлага…
$6,81 млн
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Типы недвижимости в East Limassol Municiplaity

офисы
инвестиционная недвижимость
склады
магазины
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