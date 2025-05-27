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Доходные дома в East Limassol Municiplaity, Кипр

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2 объекта найдено
Доходный дом в Гермасойя, Кипр
Доходный дом
Гермасойя, Кипр
Количество спален 33
Количество этажей 5
Действительно место, где стоит остановиться --- Роскошь в лучшем виде. Инновационный дизайн …
$570,014
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Доходный дом 795 м² в Гермасойя, Кипр
Доходный дом 795 м²
Гермасойя, Кипр
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 795 м²
Количество этажей 3
Этот небольшой блок из четырех различных двухкомнатных квартир в Лимасоле обладает всеми хар…
$2,30 млн
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