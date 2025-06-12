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Склады в East Limassol Municiplaity, Кипр

Demos Agiou Athanasiou
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3 объекта найдено
Склад 4 300 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Склад 4 300 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 4 300 м²
Склад в Агиос Атанасиос, Лимассол. В цене склад предлагается завершенным. Он имеет 4300 кв.м…
$14,85 млн
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Склад 600 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Склад 600 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 600 м²
Просторный склад, расположенный в промышленной зоне Агиос Атанасиос, Лимассол. Эта недвижимо…
$2,06 млн
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Склад 7 500 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Склад 7 500 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 7 500 м²
7500 м2 крытой площади промышленного склада / заводского использования, в промышленной зоне …
$11,42 млн
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Типы недвижимости в East Limassol Municiplaity

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