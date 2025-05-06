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Магазины в East Limassol Municiplaity, Кипр

Demos Agiou Athanasiou
4
Koinoteta Agiou Tychona
4
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9 объектов найдено
Магазин 215 м² в Агиос Тихонас, Кипр
Магазин 215 м²
Агиос Тихонас, Кипр
Площадь 215 м²
For sale shop restaurant with license for restaurant-coffee shop, on the ground floor in pri…
$868,600
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Магазин 174 м² в Гермасойя, Кипр
Магазин 174 м²
Гермасойя, Кипр
Площадь 174 м²
Этаж 2
Исследуйте эту исключительную розничную возможность с просторной площадью 174 м2, дополненно…
$1,13 млн
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Магазин 39 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Магазин 39 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 39 м²
Новый проект расположен в районе Агиос Афанасиос, Лимассол. Проект состоит из 4 квартир и ма…
$276,788
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Магазин 44 м² в Агиос Тихонас, Кипр
Магазин 44 м²
Агиос Тихонас, Кипр
Площадь 44 м²
Exclusive shop faced on the main road  in city center ,  a modern commercial building comple…
$423,443
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Магазин 100 м² в Агиос Тихонас, Кипр
Магазин 100 м²
Агиос Тихонас, Кипр
Площадь 100 м²
Two Shops connected into a large one On the main avenue Two Parking spaces in the Basement G…
$822,999
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Магазин 150 м² в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Магазин 150 м²
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Площадь 150 м²
Beautiful Ready Modern Restaurant/Bar on a  PRIME KEY LOCATION !! Modern Design Total area:…
$1,63 млн
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Магазин 228 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Магазин 228 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 228 м²
Количество этажей 3
Проект, тщательно разработанный для профессиональной среды с выдающейся современной архитект…
$1,38 млн
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Магазин 115 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Магазин 115 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 115 м²
Количество этажей 3
Проект, тщательно разработанный для профессиональной среды с выдающейся современной архитект…
$691,803
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Магазин 154 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Магазин 154 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 154 м²
Магазин на продажу в коммерческом проекте для профессиональной среды с выдающейся современно…
$1,26 млн
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Типы недвижимости в East Limassol Municiplaity

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