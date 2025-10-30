Показать объекты на карте Показать объекты списком
Кафе и рестораны в East Limassol Municiplaity, Кипр

Koinoteta Agiou Tychona
3
Ресторан, кафе в Агиос Тихонас, Кипр
Ресторан, кафе
Агиос Тихонас, Кипр
Земельный участок площадью 1167 м² в востребованном регионе Лимассола открывает отличные пер…
$1,04 млн
Ресторан, кафе в Агиос Тихонас, Кипр
Ресторан, кафе
Агиос Тихонас, Кипр
Уникальное предложение в одном из самых престижных районов Лимассола. Просторный участок пло…
$3,24 млн
Ресторан, кафе в Агиос Тихонас, Кипр
Ресторан, кафе
Агиос Тихонас, Кипр
Продается большой участок земли в Агиос Тихонас, одном из самых востребованных районов Лимас…
$1,21 млн
Ресторан, кафе в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Ресторан, кафе
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Этот уникальный участок земли состоит из двух соединяющихся между собой ровных участков хоро…
$815,717
Ресторан, кафе 229 м² в Гермасойя, Кипр
Ресторан, кафе 229 м²
Гермасойя, Кипр
Площадь 229 м²
Это свойство расположено рядом с пляжем, что делает его привлекательным для посетителей. Рес…
$1,83 млн
