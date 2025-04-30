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Инвестиционная недвижимость в East Limassol Municiplaity, Кипр

Demos Agiou Athanasiou
12
Koinoteta Agiou Tychona
11
Инвестиционная Удалить
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23 объекта найдено
Инвестиционная 455 м² в Агиос Тихонас, Кипр
Инвестиционная 455 м²
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 455 м²
This upcoming residential development consists of a three floor building with a total of six…
$2,17 млн
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Инвестиционная 1 283 м² в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Инвестиционная 1 283 м²
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Площадь 1 283 м²
Представляем изысканный жилой проект класса люкс в Агиос Тихонас, Лимассол, включающий 11 эл…
$467,477
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Инвестиционная 1 068 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Инвестиционная 1 068 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 1 068 м²
Жилой комплекс, объединяющий блок из 11 квартир, расположенный в богатом семейном районе под…
$265,197
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Инвестиционная 3 622 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Инвестиционная 3 622 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 3 622 м²
This property is located in the prestige area of Agios Athanasios.  This great structure bui…
$3,91 млн
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Инвестиционная 307 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Инвестиционная 307 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 307 м²
Здание расположено на одной из самых популярных и престижных улиц для офисов и розничной тор…
$2,08 млн
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Инвестиционная 1 000 м² в Агиос Тихонас, Кипр
Инвестиционная 1 000 м²
Агиос Тихонас, Кипр
Площадь 1 000 м²
В районе Сент-Николас, в самом центре быстрорастущего, яркого и космополитичного города, это…
$8,87 млн
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Инвестиционная 513 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Инвестиционная 513 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 513 м²
Добро пожаловать в эксклюзивный жилой проект, расположенный в прекрасном возвышенном районе …
$288,140
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Инвестиционная в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Инвестиционная
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Gives to the investor an excellent opportunity for implementation of the project: "An apartm…
$6,51 млн
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Инвестиционная 464 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Инвестиционная 464 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 464 м²
Офисы находятся в Agios Athanasios, в восточной части Лимассола, с отличным доступом к шоссе…
$2,51 млн
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Инвестиционная 910 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Инвестиционная 910 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 910 м²
Офисы находятся в Линопетре, в восточной части Лимассола, с отличным доступом к шоссе, центр…
$5,09 млн
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Инвестиционная 5 300 м² в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Инвестиционная 5 300 м²
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Площадь 5 300 м²
Эксклюзивное закрытое сообщество в окружении пышной зелени, предлагающее современные удобств…
$3,83 млн
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Инвестиционная 320 м² в Агиос Тихонас, Кипр
Инвестиционная 320 м²
Агиос Тихонас, Кипр
Площадь 320 м²
Recently renovated office located in the heart of Limassol and very close the Seafront. The …
$1,63 млн
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Инвестиционная в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Инвестиционная
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Недалеко от центра Лимассола жилой пригород на склоне холма Айос Атанасиос считается предпоч…
$2,69 млн
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Инвестиционная 6 576 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Инвестиционная 6 576 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 6 576 м²
The Business Center is in Agiou Athanasiou Avenue, a very commercialized area of Limassol, t…
$36,92 млн
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Инвестиционная 825 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Инвестиционная 825 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 825 м²
Наступает день
$260,484
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Инвестиционная 337 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Инвестиционная 337 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 337 м²
Just outside the center of Limassol, the hillside residential suburb of Ayios Athanasios ran…
$2,66 млн
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Инвестиционная 280 м² в Агиос Тихонас, Кипр
Инвестиционная 280 м²
Агиос Тихонас, Кипр
Площадь 280 м²
Luxury office on quiet area of Agios Nikolaos - City center - close to all amenities. Descri…
$1,03 млн
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Инвестиционная 924 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Инвестиционная 924 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 924 м²
Commercial office floor 924m2  The offices are located on one of the most popular commercial…
$5,43 млн
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Инвестиционная 600 м² в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Инвестиционная 600 м²
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 600 м²
5 luxury villas available for sale all together. Advantage Located in Agios Tychonas, with …
$2,71 млн
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Инвестиционная 1 600 м² в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Инвестиционная 1 600 м²
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 30
Кол-во ванных комнат 30
Площадь 1 600 м²
The plot is situated within walking distance from the beach, in one of the most tranquil and…
$3,26 млн
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Инвестиционная 480 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Инвестиционная 480 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 480 м²
New building is for sale in Linopetra area, Limassol District. The building consists of two …
$2,82 млн
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Инвестиционная 847 м² в Агиос Тихонас, Кипр
Инвестиционная 847 м²
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 15
Площадь 847 м²
Расположенная на участке 585 м2 в Агиос Николаос, Лимассол, собственность находится в отличн…
$2,93 млн
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Инвестиционная 760 м² в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Инвестиционная 760 м²
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Площадь 760 м²
Unique spacious 5 bedroom villa in the prestigious area of Amathounta with panoramic views o…
$6,11 млн
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Типы недвижимости в East Limassol Municiplaity

коммерческая недвижимость
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