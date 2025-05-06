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Офисы в East Limassol Municiplaity, Кипр

Demos Agiou Athanasiou
25
Гермасойя
7
Koinoteta Agiou Tychona
5
35 объектов найдено
Офис 240 м² в Агиос Тихонас, Кипр
Офис 240 м²
Агиос Тихонас, Кипр
Площадь 240 м²
Very Nice office on a very nice commercial building, located on Agios Nikolaos area. This of…
$868,600
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Офис 138 м² в Гермасойя, Кипр
Офис 138 м²
Гермасойя, Кипр
Площадь 138 м²
Этаж 2/3
Расположенный в оживленном сердце района Паниотис в муниципалитете Гермасогии, Лимассол, вск…
$1,24 млн
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Офис 232 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 232 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 232 м²
Этаж 3/3
Проект, тщательно разработанный для профессиональной среды с выдающейся современной архитект…
$1,75 млн
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Офис 226 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 226 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 226 м²
Этаж 2/3
Проект, тщательно разработанный для профессиональной среды с выдающейся современной архитект…
$1,76 млн
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Офис 265 м² в Агиос Тихонас, Кипр
Офис 265 м²
Агиос Тихонас, Кипр
Площадь 265 м²
Two offices located on the 2nd floor in the prime location of Limassol. The area pleases the…
$1,06 млн
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Офис 1 334 м² в Гермасойя, Кипр
Офис 1 334 м²
Гермасойя, Кипр
Площадь 1 334 м²
Бизнес-центр — здание, спроектированное по концепции смеси офисов. Конференц-зоны, неформаль…
$7,70 млн
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Офис 420 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 420 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 420 м²
Объект находится на проспекте Айос Атанасиос и является частью торгового центра Toumazis Lin…
$2,21 млн
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Офис 203 м² в Агиос Тихонас, Кипр
Офис 203 м²
Агиос Тихонас, Кипр
Площадь 203 м²
Ультрасовременное здание удобно расположено рядом с культурным сердцем Лимассола и деловым ц…
$2,19 млн
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Офис 170 м² в Гермасойя, Кипр
Офис 170 м²
Гермасойя, Кипр
Площадь 170 м²
Этаж 3
Бизнес-центр — здание, спроектированное по концепции смеси офисов. Конференц-зоны, неформаль…
$2,04 млн
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Офис 232 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 232 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 232 м²
Three bedroom penthouse or for office area is situated in Linopetra with easy access to the …
$1,88 млн
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Офис 420 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 420 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 420 м²
Роскошный готовый офис в престижном районе Линопетра, Лимассол с легким доступом к шоссе! В…
$2,07 млн
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Офис 232 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 232 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 232 м²
Этаж 2/3
Проект, тщательно разработанный для профессиональной среды с выдающейся современной архитект…
$1,74 млн
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Офис 80 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 80 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 80 м²
Office for sale on the ground floor of a commercial project for a professional environment w…
$631,527
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Офис 170 м² в Гермасойя, Кипр
Офис 170 м²
Гермасойя, Кипр
Площадь 170 м²
Этаж 2
Бизнес-центр — здание, спроектированное по концепции смеси офисов. Конференц-зоны, неформаль…
$1,92 млн
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Офис 367 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 367 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 367 м²
An Office Tower centrally located, with quick access to the highway and a 1-minute drive fro…
$2,45 млн
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Офис 288 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 288 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 288 м²
Офис на продажу в коммерческом проекте для профессиональной среды с выдающейся современной а…
$1,93 млн
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Офис 495 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 495 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 495 м²
The building is situated in Linopetra with easy access to the motorway and in the same time …
$2,22 млн
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Офис 170 м² в Гермасойя, Кипр
Офис 170 м²
Гермасойя, Кипр
Площадь 170 м²
Этаж 1
Бизнес-центр — здание, спроектированное по концепции смеси офисов. Конференц-зоны, неформаль…
$1,81 млн
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Офис 727 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 727 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 727 м²
Количество этажей 6
Новое, сданное в эксплуатацию современное офисное помещение, расположенное на проспекте, сое…
$7,36 млн
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Офис 170 м² в Гермасойя, Кипр
Офис 170 м²
Гермасойя, Кипр
Площадь 170 м²
Этаж 4
Бизнес-центр — здание, спроектированное по концепции смеси офисов. Конференц-зоны, неформаль…
$2,26 млн
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Офис 683 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 683 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 683 м²
Совершенно новый современный бизнес-центр — офисные помещения класса А -> Прекрасный вид на …
$7,06 млн
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Офис в Гермасойя, Кипр
Офис
Гермасойя, Кипр
Этаж 4/3
Расположенный в оживленном сердце района Паниотис в муниципалитете Гермасогии, Лимассол, вск…
$5,03 млн
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Офис 287 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 287 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 287 м²
Офис на продажу в коммерческом проекте для профессиональной среды с выдающейся современной а…
$1,60 млн
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Офис 226 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 226 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 226 м²
Этаж 1/3
Проект, тщательно разработанный для профессиональной среды с выдающейся современной архитект…
$1,73 млн
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Офис 226 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 226 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 226 м²
Этаж 3/3
Проект, тщательно разработанный для профессиональной среды с выдающейся современной архитект…
$1,77 млн
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Офис 203 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 203 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 203 м²
Офис на продажу на первом этаже коммерческого проекта для профессиональной среды с выдающейс…
$1,62 млн
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Офис 356 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 356 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 356 м²
An Office Tower centrally located, with quick access to the highway and a 1-minute drive fro…
$2,74 млн
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Офис 295 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 295 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 295 м²
Количество этажей 3
Проект, тщательно разработанный для профессиональной среды с выдающейся современной архитект…
$1,78 млн
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Офис 287 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 287 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 287 м²
Офис на продажу в коммерческом проекте для профессиональной среды с выдающейся современной а…
$1,76 млн
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Офис 391 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 391 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 391 м²
The building is situated in Linopetra with easy access to the motorway and in the same time …
$1,61 млн
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Типы недвижимости в East Limassol Municiplaity

коммерческая недвижимость
инвестиционная недвижимость
склады
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