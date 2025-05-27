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Квартиры с террасой в Demos Larnakas, Кипр

муниципалитет Ларнака
1314
Oroklini
108
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67 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в район Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты
район Ларнака, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 69 м²
Количество этажей 3
Жилой комплекс с просторными террасами, в спокойном и живописном районе, Ливадия, Ларнака С…
$150,998
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Квартира 5 комнат в район Ларнака, Кипр
Квартира 5 комнат
район Ларнака, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 148 м²
Количество этажей 3
Комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Ливадия, Кипр Предлагаются виллы с бассейнами в …
$495,178
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс недалеко от порта, Ларнака, Кипр Проект будет состоять из 2 отдельных …
$182,268
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 116 м²
Количество этажей 5
Современная резиденция рядом с пляжем и набережной, в центре Ларнаки, Кипр Предлагаются апа…
$322,488
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Пентхаус 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 6
Элитная резиденция с бассейном и панорамным видом в 80 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр Предл…
$780,213
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 3
Элитная малоэтажная резиденция в центре Ларнаки, Кипр Предлагаются квартиры с парковочными …
$181,321
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 4
Малоэтажная резиденция рядом с достопримечательностями, Ларнака, Кипр Предлагаются квартиры…
$120,153
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 91 м²
Количество этажей 3
Новые квартиры в жилом комплексе рядом с парком и озером, Ларнака, Кипр Небольшой жилой ком…
$474,106
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 119 м²
Количество этажей 6
Резиденция с террасой на крыше в 80 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаменты…
$937,253
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Квартира 1 комната в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 1 комната
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 37 м²
Количество этажей 6
Жилой комплекс в центре города, с магазинами и садом на крыше, Ларнака, Кипр Проект — много…
$220,968
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Новый жилой комплекс вилл на берегу моря в районе Перволия, Ларнака, Кипр Архитектура проек…
$598,871
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 79 м²
Количество этажей 4
Резиденция с панорамным видом рядом с автомагистралью и инфраструктурой, Ларнака, Кипр Пред…
$240,306
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 90 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция с видом на море в 100 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаме…
$620,026
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Пентхаус 5 комнат в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус 5 комнат
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 80 м²
Количество этажей 5
Новая малоэтажная резиденция с парковкой, Ларнака, Кипр Предлагаются квартиры с террасами. …
$364,099
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 8
Резиденция с садом и бассейном, Ларнака, Кипр Предлагаются современные комфортабельные апар…
$491,230
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 88 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция в центре Ларнаки, Кипр Предлагаются трехкомнатные апартаменты с верандами.…
$282,566
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция в престижном районе, недалеко от пляжей, Ларнака, Кипр Предлагаются просто…
$156,043
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 79 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция с магазинами и офисами в 500 метрах от пляжа, в центре Ларнаки, Кипр Предл…
$389,821
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Количество этажей 5
Современная резиденция с бассейном, садами и детской площадкой, Ларнака, Кипр Резиденция ра…
$258,123
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция в спокойном районе, Ларнака, Кипр Предлагаются квартиры с верандами. Некот…
$179,321
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Пентхаус 6 комнат в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус 6 комнат
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 108 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция с парковкой рядом с пляжем, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаменты с парко…
$842,856
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Пентхаус 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция в центре Ларнаки, Кипр Предлагаются квартиры с балконами. Пентхаусы имеют …
$395,308
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 8
Резиденция рядом с пляжами и центром Ларнаки, Кипр Предлагаются просторные апартаменты с па…
$1,44 млн
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Пентхаус 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 3
Новая элитная резиденция с парковкой, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаменты с парковочными…
$280,392
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 79 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция с прямым выходом на пляж, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаменты с парково…
$632,142
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 101 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция в престижном районе, рядом с пляжем и центром Ларнаки, Кипр Предлагаются а…
$374,017
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Квартира 5 комнат в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 5 комнат
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Современный комплекс вилл с панорамными видами рядом с центром Ларнаки, Кипр Предлагаются в…
$422,219
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Квартира 6 комнат в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 6 комнат
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 216 м²
Количество этажей 3
Элитная резиденция в престижном районе, рядом с центром Ларнаки, Кипр Предлагается вилла с …
$587,683
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с бассейном в 80 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр Резиденция располагает бас…
$711,160
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Пентхаус 2 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус 2 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 3
Новая малоэтажная резиденция в центре Ларнаки, Кипр Предлагаются квартиры с балконами, парк…
$197,654
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Типы недвижимости в Demos Larnakas

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Demos Larnakas, Кипр

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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