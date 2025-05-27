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Квартиры с видом на горы в Demos Larnakas, Кипр

муниципалитет Ларнака
1314
Oroklini
108
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1 объект найдено
Квартира 7 комнат в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 7 комнат
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 247 м²
Количество этажей 3
Элитная резиденция в 200 метрах от пляжа, рядом с центром Ларнаки, Кипр Предлагаются виллы …
$730,124
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Типы недвижимости в Demos Larnakas

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Demos Larnakas, Кипр

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с видом на море
с бассейном
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