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Квартиры с бассейном в Demos Larnakas, Кипр

муниципалитет Ларнака
1314
Oroklini
108
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33 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 2
Площадь 95 м²
Under construction two bedroom luxury apartment for sale in Paralimni - Famagusta province, …
$174,142
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
This property comprises two residential blocks, featuring a total of 54 boutique apartments,…
$479,522
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Квартира 1 спальня в Oroklini, Кипр
Квартира 1 спальня
Oroklini, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
One-bedroom apartment in a building with communal pool in a quiet residential area in Orokli…
$108,437
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Квартира 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Квартира 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 112 м²
Three bedroom resale penthouse apartment with roof garden for sale in Mesa Geitonia - Limass…
$340,336
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 2
Площадь 95 м²
Роскошная квартира с двумя спальнями на продажу в провинции Паралимни - Фамагуста, во 2-м. Э…
$178,151
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Площадь 190 м²
$1,19 млн
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Квартира 2 комнаты в Oroklini, Кипр
Квартира 2 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 2
Площадь 100 м²
Продается двухкомнатная квартира в Джермасогеи - провинция Лимассол, с 90 т.м. крытые интерь…
$349,942
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 2
Площадь 95 м²
Продается двухкомнатная квартира в Ороклини - провинция Ларнака, на первом этаже жилого дома…
$125,124
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
This outstanding residential project comprises two blocks in a prime Larnaca location, conve…
$621,199
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
A lovely ground floor apartment in Mackenzie area in Larnaca for sale! The apartment is full…
$735,630
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Квартира 2 комнаты в Oroklini, Кипр
Квартира 2 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 2
Площадь 106 м²
Продается двухкомнатная квартира в Джермасогии - провинция Лимассол, с 82 кв.м. крытые интер…
$331,559
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Квартира 1 комната в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 1 комната
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 1
Площадь 68 м²
Роскошная двухкомнатная квартира на продажу в Паралимни - провинция Фамагуста, на 1-м этаже …
$110,109
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Introducing an exclusive residential complex comprising two blocks, featuring 1, 2 & 3 bedro…
$681,139
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
A contemporary residential project situated near Larnaca's port, nestled near Radisson Blu H…
$259,514
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
This property consists of two residential blocks, offering a total of 54 boutique apartments…
$585,234
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
This property offers fifteen expansive apartments, each hosting two bedrooms and two bathroo…
$457,725
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
This property consists of 2 residential blocks, providing a total of 54 boutique apartments,…
$263,737
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Situated adjacent to Larnaca's port, this modern residential development spans four floors a…
$378,441
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Located near Larnaca's port, this contemporary residential project rises over four storeys, …
$178,186
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Комната 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Комната 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 180 м²
Продается в стадии строительства независимый дом с тремя спальнями в Парекклисии - провинция…
$356,687
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Experience luxury living in this energy-efficient split-level residence with an A Energy Eff…
$1,05 млн
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
This impressive residential project consists of two blocks in a prime location  in Larnaca, …
$523,115
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Комната 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Комната 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 180 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в часовне - провинция Лимассол, с 151 кв. М крытог…
$349,942
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
For sale an amazing 3 bedrooms’ Penthouse, just 80 meters from the beach of Mackenzie area i…
$1,42 млн
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
For sale a superb 2 bedrooms’ Penthouse, just 80 meters from the beach of Mackenzie area in …
$1,16 млн
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 2
Площадь 100 м²
For sale under construction two bedroom apartment in Oroklini - Larnaka province. It has 88 …
$182,102
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 2
Площадь 89 м²
Продается двухкомнатная квартира в Джермасогеи - провинция Лимассол, с 79 т.м. крытые интерь…
$170,233
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Introducing a prestigious and distinctive residential complex comprising two blocks, offerin…
$632,097
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 166 м²
Immerse yourself in the vibrant ambiance of Larnaca at this esteemed residential complex, fe…
$1,63 млн
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Квартира 2 комнаты в Oroklini, Кипр
Квартира 2 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 2
Площадь 106 м²
Two bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 82 sq.m. covered inte…
$363,940
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Типы недвижимости в Demos Larnakas

пентхаусы
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однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Demos Larnakas, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
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