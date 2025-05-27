Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Demos Larnakas
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры с видом на море в Demos Larnakas, Кипр

муниципалитет Ларнака
1314
Oroklini
108
Квартира Удалить
Очистить
46 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 196 м²
Этаж 4/12
A unique Sky Residences project in the vibrant centre of the city of Larnaca, next to the Ne…
$1,03 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Indulge in the luxury of all-year-round swimming right at your doorstep with this exceptiona…
$588,504
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 6
Элитная резиденция с бассейном и панорамным видом в 80 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр Предл…
$780,213
Оставить заявку
Пентхаус в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 247 м²
Этаж 8/8
This upcoming residential project offers a modern and luxurious living experience, designed …
$1,56 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Edge Development
Языки общения
English
Квартира 2 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Immerse yourself in the dynamic lifestyle of Larnaca with this prestigious residential compl…
$474,073
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 119 м²
Количество этажей 6
Резиденция с террасой на крыше в 80 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаменты…
$937,253
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 80 м²
This property offers fifteen spacious apartments spread across the 1st to 5th floors. The 1s…
$653,893
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 90 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция с видом на море в 100 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаме…
$620,026
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
A modern apartment in Mackenzie area in Larnaca for sale! The apartment is on the 5th floor,…
$501,318
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Introducing an exclusive residential complex comprising two blocks, featuring 1, 2 & 3 bedro…
$681,139
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Immerse yourself in the lively atmosphere of Larnaca at this prestigious residential complex…
$561,258
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 8
Резиденция с садом и бассейном, Ларнака, Кипр Предлагаются современные комфортабельные апар…
$491,230
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
A beautiful penthouse on the 4th floor in Mackenzie Area of Larnaca, walking distance from t…
$653,893
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Experience the luxury of year-round swimming just steps away from your door at this extraord…
$483,881
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Indulge in the luxury of year-round swimming mere steps from your doorstep at this exception…
$245,210
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
This property offers fifteen expansive apartments, each comprising two bedrooms and two bath…
$544,911
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
This property offers fifteen expansive apartments, each hosting two bedrooms and two bathroo…
$457,725
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Nestled in the heart of Larnaca, this striking development offers stunning views of the mari…
$2,18 млн
Оставить заявку
Пентхаус 6 комнат в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус 6 комнат
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 108 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция с парковкой рядом с пляжем, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаменты с парко…
$842,856
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 79 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция с прямым выходом на пляж, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаменты с парково…
$632,142
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
A two-bedroom apartment with sea view on the first floor in Mackenzie area for sale! The pro…
$446,827
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 5 комнат
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Современный комплекс вилл с панорамными видами рядом с центром Ларнаки, Кипр Предлагаются в…
$422,219
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 103 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция в 90 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаменты с парковочным…
$556,552
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 82 м²
Nestled within convenient reach of Mackenzie Beach and just a leisurely stroll away from cel…
$588,504
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Experience the vibrant lifestyle of Larnaca at this esteemed residential development, presen…
$239,761
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Experience luxury living in this energy-efficient split-level residence with an A Energy Eff…
$1,05 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 68 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция с видом на море в 90 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр Предлагаются апартамен…
$368,749
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с бассейном в 80 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаменты с…
$450,443
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/8
Этот предстоящий жилой проект предлагает современный и роскошный опыт проживания, разработан…
$410,795
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Edge Development
Языки общения
English
Квартира 3 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
For sale an amazing 3 bedrooms’ Penthouse, just 80 meters from the beach of Mackenzie area i…
$1,42 млн
Оставить заявку

Типы недвижимости в Demos Larnakas

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Demos Larnakas, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти