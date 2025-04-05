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Квартиры в demos larnakas, Кипр

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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Oroklini, Кипр
Квартира 2 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Located in the picturesque neighbourhood of Oroklini, Larnaca, this elegant residential comp…
$235,766
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Квартира 2 комнаты в Oroklini, Кипр
Квартира 2 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Расположенный в живописном районе Ороклини, Ларнака, этот элегантный жилой комплекс плавно с…
$193,852
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Квартира 1 комната в Oroklini, Кипр
Квартира 1 комната
Oroklini, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Расположенный в живописном районе Ороклини, Ларнака, этот элегантный жилой комплекс плавно с…
$141,460
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