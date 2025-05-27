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Квартиры с садом в Demos Larnakas, Кипр

муниципалитет Ларнака
1314
Oroklini
108
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66 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в район Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты
район Ларнака, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 69 м²
Количество этажей 3
Жилой комплекс с просторными террасами, в спокойном и живописном районе, Ливадия, Ларнака С…
$150,998
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Комната 5 комнат в Oroklini, Кипр
Комната 5 комнат
Oroklini, Кипр
Число комнат 5
Площадь 200 м²
Продается отдельный роскошный дом с пятью спальнями в провинции Эрими - Лимассол, площадью 2…
$350,346
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 2
Площадь 95 м²
Under construction two bedroom luxury apartment for sale in Paralimni - Famagusta province, …
$174,142
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Квартира 5 комнат в район Ларнака, Кипр
Квартира 5 комнат
район Ларнака, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 148 м²
Количество этажей 3
Комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Ливадия, Кипр Предлагаются виллы с бассейнами в …
$495,178
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 2
Площадь 160 м²
Продается квартира с двумя спальнями в пентхаусе в районе Лакатамии - провинция Никосия, на …
$174,380
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Квартира 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Квартира 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 112 м²
Three bedroom resale penthouse apartment with roof garden for sale in Mesa Geitonia - Limass…
$340,336
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс недалеко от порта, Ларнака, Кипр Проект будет состоять из 2 отдельных …
$182,268
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 2
Площадь 95 м²
Роскошная квартира с двумя спальнями на продажу в провинции Паралимни - Фамагуста, во 2-м. Э…
$178,151
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Квартира 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Квартира 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 123 м²
Продается по строительству трехкомнатной квартиры с садом на крыше в Среднем районе - провин…
$333,056
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 91 м²
Количество этажей 3
Новые квартиры в жилом комплексе рядом с парком и озером, Ларнака, Кипр Небольшой жилой ком…
$474,106
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 119 м²
Количество этажей 6
Резиденция с террасой на крыше в 80 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаменты…
$937,253
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Квартира 2 комнаты в Oroklini, Кипр
Квартира 2 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 2
Площадь 124 м²
Two bedroom penthouse apartment under construction with roof garden for sale in Columbia are…
$366,939
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Квартира 1 комната в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 1 комната
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 37 м²
Количество этажей 6
Жилой комплекс в центре города, с магазинами и садом на крыше, Ларнака, Кипр Проект — много…
$220,968
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Новый жилой комплекс вилл на берегу моря в районе Перволия, Ларнака, Кипр Архитектура проек…
$598,871
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 79 м²
Количество этажей 4
Резиденция с панорамным видом рядом с автомагистралью и инфраструктурой, Ларнака, Кипр Пред…
$240,306
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 2
Площадь 95 м²
Продается двухкомнатная квартира в Ороклини - провинция Ларнака, на первом этаже жилого дома…
$125,124
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Пентхаус 5 комнат в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус 5 комнат
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 80 м²
Количество этажей 5
Новая малоэтажная резиденция с парковкой, Ларнака, Кипр Предлагаются квартиры с террасами. …
$364,099
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
A lovely ground floor apartment in Mackenzie area in Larnaca for sale! The apartment is full…
$735,630
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Комната 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Комната 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 193 м²
Продается отдельный современный дом с тремя спальнями, а также офис или комната обслуживания…
$336,871
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Квартира 1 комната в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 1 комната
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 1
Площадь 68 м²
Роскошная двухкомнатная квартира на продажу в Паралимни - провинция Фамагуста, на 1-м этаже …
$110,109
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Комната 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Комната 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 160 м²
Three bedroom luxury detached corner house plus an office room, for sale in Ekali - Limassol…
$365,361
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 8
Резиденция с садом и бассейном, Ларнака, Кипр Предлагаются современные комфортабельные апар…
$491,230
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция в престижном районе, недалеко от пляжей, Ларнака, Кипр Предлагаются просто…
$156,043
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Квартира 1 комната в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 1 комната
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 1
Площадь 66 м²
Квартира на первом этаже спальни на продажу в Строволосе - провинция Никосия, с 45 кв. крыты…
$144,976
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Комната 5 комнат в Oroklini, Кипр
Комната 5 комнат
Oroklini, Кипр
Число комнат 5
Площадь 200 м²
Продается отдельный роскошный дом с пятью спальнями в провинции Эрими - Лимассол, площадью 2…
$346,405
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Количество этажей 5
Современная резиденция с бассейном, садами и детской площадкой, Ларнака, Кипр Резиденция ра…
$258,123
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция в спокойном районе, Ларнака, Кипр Предлагаются квартиры с верандами. Некот…
$179,321
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Пентхаус 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция в центре Ларнаки, Кипр Предлагаются квартиры с балконами. Пентхаусы имеют …
$395,308
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Квартира 5 комнат в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 5 комнат
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Современный комплекс вилл с панорамными видами рядом с центром Ларнаки, Кипр Предлагаются в…
$422,219
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Квартира 6 комнат в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 6 комнат
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 216 м²
Количество этажей 3
Элитная резиденция в престижном районе, рядом с центром Ларнаки, Кипр Предлагается вилла с …
$587,683
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Типы недвижимости в Demos Larnakas

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Demos Larnakas, Кипр

с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
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