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Пентхаусы в Demos Larnakas, Кипр

муниципалитет Ларнака
97
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128 объектов найдено
Пентхаус в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 109 м²
Этаж 8/8
В списке представлены апартаменты в пентхаусе с 3 спальнями, расположенные на восьмом этаже.…
$1,37 млн
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Пентхаус в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Площадь 102 м²
Продается просторный пентхаус с 2 спальнями в Ливадии, Ларнака Расположен в тихом и привлек…
$283,783
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Пентхаус в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Площадь 81 м²
Продается новый просторный пентхаус с 2 спальнями в Дросии, Ларнака, с садом на крыше! Расп…
$376,098
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Пентхаус в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 4/4
Откройте для себя не сравнимую роскошь в этом восхитительном пентхаусе с тремя спальнями, ра…
$604,035
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Пентхаус в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Продается новый уютный пентхаус с 1 спальней в районе Ларнака-Марина с садом на крыше! Расп…
$336,208
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Пентхаус в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Продается новый пентхаус с 3 спальнями в Вергине, Ларнака, с садом на крыше Расположен в ти…
$398,891
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Пентхаус в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Площадь 95 м²
Продается новый просторный пентхаус с 3 спальнями в Арадиппу, Ларнака, с садом на крыше! Ра…
$313,415
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Пентхаус в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Продается новый просторный пентхаус с 2 спальнями в Вергине, Ларнака, с садом на крыше Расп…
$267,827
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Пентхаус в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Продается пентхаус с двумя спальнями и террасой на крыше, расположенный на втором этаже. Ра…
$302,018
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Пентхаус в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Площадь 87 м²
Продается новый просторный пентхаус с 2 спальнями в Ливадии, Ларнака Расположен в фантастич…
$296,319
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Пентхаус в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Продается новый просторный пентхаус с 2 спальнями в Камаресе, Ларнака, с садом на крыше! Ра…
$307,716
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Пентхаус в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Продается новый уютный пентхаус с 1 спальней в районе Ларнака-Марина с садом на крыше! Расп…
$336,208
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Пентхаус в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Продается пентхаус с 2 спальнями в Ливадии, Ларнака, с садом на крыше! Расположен в тихом и…
$313,415
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Пентхаус в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Продается новый уютный пентхаус с 1 спальней в Вергине, Ларнака, с садом на крыше! Располож…
$210,843
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Пентхаус в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Продается новый просторный пентхаус с 2 спальнями в Арадиппу, Ларнака, с садом на крыше Рас…
$341,907
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Пентхаус в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Площадь 105 м²
Продается новый просторный пентхаус с 3 спальнями в Красе, Арадиппу, Ларнака, с садом на кры…
$341,907
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Пентхаус в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Продается новый просторный пентхаус с 2 спальнями в Кити, Ларнака, с садом на крыше! Распол…
$256,430
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Пентхаус в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 98 м²
Этот эксклюзивный проект представляет собой 7-этажный жилой дом класса люкс с крытой парковк…
$529,956
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Пентхаус в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 1
Площадь 81 м²
Продается новый просторный пентхаус с 2 спальнями в Арадиппу, Ларнака, с садом на крыше! Ра…
$290,621
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Пентхаус в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Готовый к заселению просторный пентхаус с 2 спальнями на продажу в Дросии, Ларнака, с садом …
$290,621
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Пентхаус в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Продается новый просторный пентхаус с 2 спальнями в Дросии, Ларнака, с садом на крыше! Расп…
$381,796
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Пентхаус в район Ларнака, Кипр
Пентхаус
район Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
В объявлении указана квартира с двумя спальнями и террасой на крыше, расположенная на втором…
$341,907
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Пентхаус в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 80 м²
Этаж 5/5
Новый проект в Маккензи, Ларнака. Проект будет состоять из пятнадцати просторных квартир с д…
$679,348
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Пентхаус в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 4/4
Город Ларнака (за Альфа Мега) ОПИСАНИЕ • 1&2 спальные апартаменты Мраморные и HPL поверхност…
$367,980
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Пентхаус в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 103 м²
Этаж 6/6
Новый проект в районе Маккензи! В скором времени в самом известном районе Ларнаки в проект в…
$662,364
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Пентхаус в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 3/3
Этот проект в Фанеромени, одном из самых элитных и престижных районов Ларнаки! Фанеромени, …
$481,205
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Пентхаус в район Ларнака, Кипр
Пентхаус
район Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 76 м²
Этаж 2/2
Потрясающий новый жилой дом в спокойном районе Ливадия в Ларнаке. Эта современная застройка …
$274,004
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Пентхаус в район Ларнака, Кипр
Пентхаус
район Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 2/3
Уникальный проект, расположенный в отличном районе с высокими показателями роста и ближайшег…
$509,511
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Пентхаус в район Ларнака, Кипр
Пентхаус
район Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 103 м²
Этаж 4
Очень просторная квартира с видом на море, большой площадью веранды, садом на крыше, ванной …
$758,605
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Пентхаус в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Продается новый уютный пентхаус с 1 спальней в районе Ларнака-Марина с садом на крыше! Расп…
$330,176
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Параметры недвижимости в Demos Larnakas, Кипр

с садом
с террасой
с видом на море
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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