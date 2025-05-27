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Квартиры-студии в Demos Larnakas, Кипр

муниципалитет Ларнака
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4 объекта найдено
Студия в муниципалитет Ларнака, Кипр
Студия
муниципалитет Ларнака, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3
Представляя воплощение прибрежной роскошной жизни: расположенный в Ларнаке, Кипр, является н…
$175,498
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Студия в муниципалитет Ларнака, Кипр
Студия
муниципалитет Ларнака, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1
КОМПЛЕКС СOASTLINE ЛАРНАКА   ДИНАМИЧНЫЙ ПРОЕКТ, КОТОРЫЙ ОРГАНИЧНО СОЧЕТАЕТ В …
$337,740
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Студия 1 комната в муниципалитет Ларнака, Кипр
Студия 1 комната
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 1
Площадь 37 м²
Продается студия в Протарасе - провинция Фамагуста. Квартира состоит из 37 кв.м крытых площа…
$144,976
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Студия в муниципалитет Ларнака, Кипр
Студия
муниципалитет Ларнака, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2
Представляя воплощение прибрежной роскошной жизни: расположенный в Ларнаке, Кипр, является н…
$169,837
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
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Параметры недвижимости в Demos Larnakas, Кипр

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