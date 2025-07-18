Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Demos Akama
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Бассейн

Квартиры с бассейном в Demos Akama, Кипр

Пейя
43
Koinoteta Kissonergas
63
Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Пейя, Кипр
Квартира 3 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Площадь 800 м²
Роскошная резиденция с 3 спальнями в комплексе Cap St Georges впечатляет видом на море, изыс…
$1,74 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Квартира 4 спальни в Пейя, Кипр
Квартира 4 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 278 м²
Coral Bay Villas — Современная вилла с 4 спальнями у моря в районе Пейя, Пафос Просторная в…
$781,476
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Demos Akama

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Demos Akama, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти