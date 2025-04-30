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Квартиры в Demos Akama, Кипр

Пейя
40
Koinoteta Kissonergas
48
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88 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Киссонерга, Кипр
Квартира 2 спальни
Киссонерга, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Новый проект расположен на живописной береговой линии Киссонерги. Ключевые особенности Комм…
$438,374
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Квартира 4 комнаты в Киссонерга, Кипр
Квартира 4 комнаты
Киссонерга, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 366 м²
Количество этажей 3
Современная резиденция с прямым выходом на пляж, Кисонерга, Кипр Предлагается качественная …
$2,21 млн
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Квартира 3 комнаты в Киссонерга, Кипр
Квартира 3 комнаты
Киссонерга, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с бассейнами в 50 метрах от пляжа, Кисонерга, Кипр Предлагаются комфорт…
$353,697
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Квартира 2 спальни в Киссонерга, Кипр
Квартира 2 спальни
Киссонерга, Кипр
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Этаж 3/4
Проект состоит из 35 индивидуальных вилл 7 различных типов и трех блоков роскошных эстетичес…
$1,09 млн
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Квартира 2 комнаты в Киссонерга, Кипр
Квартира 2 комнаты
Киссонерга, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Эта исключительная жилая застройка в востребованном прибрежном районе Киссонерги, недалеко о…
$330,033
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Квартира в Киссонерга, Кипр
Квартира
Киссонерга, Кипр
Площадь 900 м²
The first property is a building in Kissonerga consisting of 9 units. These are: A ground fl…
$1,63 млн
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Квартира 2 спальни в Киссонерга, Кипр
Квартира 2 спальни
Киссонерга, Кипр
Количество спален 2
Площадь 106 м²
Этаж 2/3
Проект состоит из 35 индивидуальных вилл 7 различных типов и трех блоков роскошных эстетичес…
$1,32 млн
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Квартира 2 спальни в Пейя, Кипр
Квартира 2 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
A brand new two bedroom apartment is situated in the sought after area of Coral Bay, a popul…
$370,241
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Квартира в Киссонерга, Кипр
Квартира
Киссонерга, Кипр
Площадь 197 м²
Откройте для себя роскошь проживания в эксклюзивном комфорте 19 уникальных вилл. Расположенн…
$720,181
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Etalon Estate Group
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Квартира 4 комнаты в Пейя, Кипр
Квартира 4 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 161 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс элитных вилл с бассейнами и садами, Пейя, Кипр Предлагаются виллы с панорамн…
$782,490
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Квартира 2 спальни в Киссонерга, Кипр
Квартира 2 спальни
Киссонерга, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 1
Откройте для себя идеальную гармонию стиля и удобства в наших апартаментах Oasis Garden. Эти…
$386,389
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Квартира 2 спальни в Пейя, Кипр
Квартира 2 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эксклюзивная 2-спальная угловая плоскость с потрясающими видами на море в морских пещерах, П…
$290,889
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Квартира 4 комнаты в Пейя, Кипр
Квартира 4 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Пейя, Кипр Предлагаются виллы с панорамным в…
$526,785
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Квартира 6 комнат в Пейя, Кипр
Квартира 6 комнат
Пейя, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 221 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Пейя, Кипр Предлагаются просторные виллы с бассе…
$683,767
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Квартира 2 спальни в Киссонерга, Кипр
Квартира 2 спальни
Киссонерга, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1
Добро пожаловать в этот изысканный жилищный проект, расположенный на живописной береговой ли…
$461,032
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Квартира 5 комнат в Пейя, Кипр
Квартира 5 комнат
Пейя, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 139 м²
Количество этажей 1
Новый комплекс элитных вилл с бассейнами в престижном районе Морских пещер, Пейя, Кипр Пред…
$820,528
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Пентхаус в Киссонерга, Кипр
Пентхаус
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Площадь 163 м²
Этаж 4/4
Проект состоит из 35 индивидуальных вилл 7 различных типов и трех блоков роскошных эстетичес…
$2,41 млн
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Квартира 3 комнаты в Пейя, Кипр
Квартира 3 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Новый жилой комплекс, состоящий из 9 современных апартаментов, расположен в уединенном и тих…
$497,106
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Квартира 4 комнаты в Пейя, Кипр
Квартира 4 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами, садами и панорамными видами, Пейя, Кипр Предлагаются стильные д…
$1,74 млн
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Квартира 2 спальни в Киссонерга, Кипр
Квартира 2 спальни
Киссонерга, Кипр
Количество спален 2
Площадь 111 м²
Этаж 1/3
Проект состоит из 35 индивидуальных вилл 7 различных типов и трех блоков роскошных эстетичес…
$1,26 млн
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Квартира 2 спальни в Киссонерга, Кипр
Квартира 2 спальни
Киссонерга, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1
Расположенная в очень востребованном районе Киссонерги, эта восхитительная двухкомнатная ква…
$230,516
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Квартира в Киссонерга, Кипр
Квартира
Киссонерга, Кипр
Отель Апт расположен в, возможно, самом уникальном и красивом месте в регионе Пафоса, Кипр. …
$4,28 млн
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Квартира 4 комнаты в Пейя, Кипр
Квартира 4 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 167 м²
Количество этажей 2
Новая вилла с бассейном, садом и панорамным видом в престижном районе Морских пещер, Пейя, К…
$1,02 млн
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Квартира 4 комнаты в Пейя, Кипр
Квартира 4 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Элитная резиденция рядом с пляжами, Пейя, Кипр Предлагаются виллы с инфинити-бассейнами и п…
$767,275
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Квартира 2 спальни в Киссонерга, Кипр
Квартира 2 спальни
Киссонерга, Кипр
Количество спален 2
Площадь 111 м²
Этаж 1/3
Проект состоит из 35 индивидуальных вилл 7 различных типов и трех блоков роскошных эстетичес…
$1,37 млн
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Квартира 3 комнаты в Пейя, Кипр
Квартира 3 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 3
Резиденция с бассейном рядом с морем, Коралловый залив, Кипр Предлагаются меблированные апа…
$354,737
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Квартира 3 спальни в Киссонерга, Кипр
Квартира 3 спальни
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Современный проект в Киссонерге, Пафос. Проект состоит из 2 жилых блоков. Ключевые особеннос…
$407,734
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Квартира 4 комнаты в Пейя, Кипр
Квартира 4 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл в центре Пейя, Кипр Предлагаются уютные виллы с ухоженными садами и бассейнам…
$737,499
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Квартира 5 комнат в Пейя, Кипр
Квартира 5 комнат
Пейя, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 440 м²
Количество этажей 3
Меблированная вилла в 300 метрах от моря, в престижном районе Пейя, Пафос, Кипр Предлагаетс…
$2,58 млн
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Квартира 3 комнаты в Киссонерга, Кипр
Квартира 3 комнаты
Киссонерга, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Эта исключительная жилая застройка в востребованном прибрежном районе Киссонерги, недалеко о…
$421,077
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Типы недвижимости в Demos Akama

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Demos Akama, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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