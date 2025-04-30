Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Demos Akama
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Demos Akama, Кипр

Пейя
40
Koinoteta Kissonergas
48
Квартира Удалить
Очистить
27 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Киссонерга, Кипр
Квартира 4 комнаты
Киссонерга, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 366 м²
Количество этажей 3
Современная резиденция с прямым выходом на пляж, Кисонерга, Кипр Предлагается качественная …
$2,21 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Киссонерга, Кипр
Квартира 3 комнаты
Киссонерга, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с бассейнами в 50 метрах от пляжа, Кисонерга, Кипр Предлагаются комфорт…
$353,697
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Пейя, Кипр
Квартира 4 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 161 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс элитных вилл с бассейнами и садами, Пейя, Кипр Предлагаются виллы с панорамн…
$782,490
Оставить заявку
Квартира 6 комнат в Пейя, Кипр
Квартира 6 комнат
Пейя, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 221 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Пейя, Кипр Предлагаются просторные виллы с бассе…
$683,767
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Пейя, Кипр
Квартира 5 комнат
Пейя, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 139 м²
Количество этажей 1
Новый комплекс элитных вилл с бассейнами в престижном районе Морских пещер, Пейя, Кипр Пред…
$820,528
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Пейя, Кипр
Квартира 4 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами, садами и панорамными видами, Пейя, Кипр Предлагаются стильные д…
$1,74 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Пейя, Кипр
Квартира 4 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 167 м²
Количество этажей 2
Новая вилла с бассейном, садом и панорамным видом в престижном районе Морских пещер, Пейя, К…
$1,02 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Пейя, Кипр
Квартира 3 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 3
Резиденция с бассейном рядом с морем, Коралловый залив, Кипр Предлагаются меблированные апа…
$354,737
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Пейя, Кипр
Квартира 4 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл в центре Пейя, Кипр Предлагаются уютные виллы с ухоженными садами и бассейнам…
$737,499
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Пейя, Кипр
Квартира 5 комнат
Пейя, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 440 м²
Количество этажей 3
Меблированная вилла в 300 метрах от моря, в престижном районе Пейя, Пафос, Кипр Предлагаетс…
$2,58 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Пейя, Кипр
Квартира 3 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с садами в престижном районе, Пейя, Кипр Предлагаются просторные виллы …
$478,531
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Пейя, Кипр
Квартира 4 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом на море, Пейя, Кипр Предлагаются современные …
$521,660
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Пейя, Кипр
Квартира 5 комнат
Пейя, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 222 м²
Количество этажей 2
Закрытая резиденция в 600 метрах от пляжа, Пафос, Кипр Предлагаются виллы с панорамным видо…
$1,25 млн
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Пейя, Кипр
Квартира 5 комнат
Пейя, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 168 м²
Количество этажей 2
Комплекс элитных вилл с бассейном на берегу моря, Коралловый залив, Кипр Предлагаются совре…
$982,028
Оставить заявку
Квартира 7 комнат в Пейя, Кипр
Квартира 7 комнат
Пейя, Кипр
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 319 м²
Количество этажей 2
Закрытый комплекс вилл с бассейнами, садами и панорамными видами, Пафос, Кипр Предлагаются …
$2,29 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Пейя, Кипр
Квартира 4 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжами, Пафос, Кипр Предлагаются виллы с собст…
$429,283
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Киссонерга, Кипр
Квартира 5 комнат
Киссонерга, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Кисонерга, Кипр Предлагаются виллы с бассейнами,…
$673,811
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Пейя, Кипр
Квартира 4 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный комплекс вилл на берегу моря, рядом с Национальным парком Акамас и песчаными пл…
$597,123
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Пейя, Кипр
Квартира 5 комнат
Пейя, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 199 м²
Количество этажей 1
Новый комплекс вилл в престижном районе Морских пещер, Пейя, Кипр Предлагаются меблированны…
$820,528
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Пейя, Кипр
Квартира 5 комнат
Пейя, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Элитные виллы на берегу моря, Коралловый залив, Кипр Предлагаются виллы с бассейнами, гараж…
$819,744
Оставить заявку
Квартира 8 комнат в Киссонерга, Кипр
Квартира 8 комнат
Киссонерга, Кипр
Число комнат 8
Количество спален 7
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Элитная вилла с прямым выходом на песчаный пляж, Кисонерга, Кипр Предлагается вилла, котора…
$6,11 млн
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Пейя, Кипр
Квартира 5 комнат
Пейя, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 168 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл на берегу моря, Пейя, Кипр Предлагаются виллы с просторными садами и панорамн…
$869,434
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Киссонерга, Кипр
Квартира 5 комнат
Киссонерга, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Элитные виллы на берегу моря с бассейнами и садами на крыше, Кисонерга, Кипр Предлагаются в…
$1,84 млн
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Пейя, Кипр
Квартира 5 комнат
Пейя, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 192 м²
Количество этажей 3
Закрытый комплекс вилл на берегу моря, Коралловый залив, Кипр Предлагаются современные вилл…
$1,05 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Пейя, Кипр
Квартира 4 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа, Пейя, Пафос, Кипр Предлагаются виллы с ухожен…
$3,80 млн
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Пейя, Кипр
Квартира 5 комнат
Пейя, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция на вершине холма с панорамным видом в спокойном живописном районе, Пейя, Ки…
$2,34 млн
Оставить заявку
Квартира 7 комнат в Пейя, Кипр
Квартира 7 комнат
Пейя, Кипр
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 333 м²
Количество этажей 2
Просторная вилла с панорамным видом в 500 метрах от моря, Пейя, Кипр Предлагается вилла с п…
$4,35 млн
Оставить заявку

Типы недвижимости в Demos Akama

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Demos Akama, Кипр

с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти