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Квартиры с видом на горы в Demos Akama, Кипр

Пейя
40
Koinoteta Kissonergas
48
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5 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Пейя, Кипр
Квартира 4 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 161 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс элитных вилл с бассейнами и садами, Пейя, Кипр Предлагаются виллы с панорамн…
$782,490
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Квартира 4 комнаты в Пейя, Кипр
Квартира 4 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами, садами и панорамными видами, Пейя, Кипр Предлагаются стильные д…
$1,74 млн
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Квартира 5 комнат в Пейя, Кипр
Квартира 5 комнат
Пейя, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 222 м²
Количество этажей 2
Закрытая резиденция в 600 метрах от пляжа, Пафос, Кипр Предлагаются виллы с панорамным видо…
$1,25 млн
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Квартира 7 комнат в Пейя, Кипр
Квартира 7 комнат
Пейя, Кипр
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 319 м²
Количество этажей 2
Закрытый комплекс вилл с бассейнами, садами и панорамными видами, Пафос, Кипр Предлагаются …
$2,29 млн
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Квартира 7 комнат в Пейя, Кипр
Квартира 7 комнат
Пейя, Кипр
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 333 м²
Количество этажей 2
Просторная вилла с панорамным видом в 500 метрах от моря, Пейя, Кипр Предлагается вилла с п…
$4,35 млн
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Типы недвижимости в Demos Akama

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Demos Akama, Кипр

с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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