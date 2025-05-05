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Пентхаусы в Demos Akama, Кипр

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2 объекта найдено
Пентхаус в Киссонерга, Кипр
Пентхаус
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Площадь 159 м²
Этаж 3/3
Проект состоит из 35 индивидуальных вилл 7 различных типов и трех блоков роскошных эстетичес…
$2,49 млн
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Пентхаус в Киссонерга, Кипр
Пентхаус
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Площадь 163 м²
Этаж 4/4
Проект состоит из 35 индивидуальных вилл 7 различных типов и трех блоков роскошных эстетичес…
$2,49 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Realting.com
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Параметры недвижимости в Demos Akama, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
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