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Офисы в Гермасойе, Кипр

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коммерческая недвижимость
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магазины
3
6 объектов найдено
Офис 1 970 м² в Гермасойя, Кипр
Офис 1 970 м²
Гермасойя, Кипр
Площадь 1 970 м²
Количество этажей 5
В самом сердце коммерческого района Лимассола предлагается новая бизнес-башня класса "А" в к…
$32,36 млн
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John Taylor Cyprus
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Офис 2 084 м² в Гермасойя, Кипр
Офис 2 084 м²
Гермасойя, Кипр
Площадь 2 084 м²
Количество этажей 5
Продается: Современное офисное помещение на стадии строительства в одном из самых востребова…
$14,57 млн
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Офис в Гермасойя, Кипр
Офис
Гермасойя, Кипр
Продается три офиса общей крытой площади 1118. 54 квадратных метра на вершине мебельного маг…
$5,80 млн
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TekceTekce
Офис 1 381 м² в Гермасойя, Кипр
Офис 1 381 м²
Гермасойя, Кипр
Площадь 1 381 м²
Количество этажей 5
Здание бизнес-центра, проектируемое на основе концепции смешанных первоклассных офисов. Конф…
$9,18 млн
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Офис 1 934 м² в Гермасойя, Кипр
Офис 1 934 м²
Гермасойя, Кипр
Площадь 1 934 м²
Этаж 4
Бизнес-центр – это здание, спроектированное по концепции смеси офисов. Конференц-зоны, нефор…
$9,40 млн
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Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Офис в Гермасойя, Кипр
Офис
Гермасойя, Кипр
Бизнес-центр — здание, спроектированное по концепции смеси офисов. Конференц-зоны, неформаль…
$5,23 млн
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Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Realting.com
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