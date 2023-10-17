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Продажа офисных помещений в Муниципалитет Germasogeia, Кипр

коммерческая недвижимость
12
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1 объект найдено
Офис в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Офис
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Офис находится в отличном месте. Парк Лейн на главной дороге. Офис имеет общую площадь 75 кв…
€200,000
Realting.com
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