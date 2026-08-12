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Офисы в Limassol Municipality, Кипр

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69
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322 объекта найдено
Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Этаж 3/5
Премиум офисное пространство - современное коммерческое здание на Гриве Дигени, Лимассол Это…
$1,39 млн
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Офис 99 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 99 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 99 м²
Для продажи: Современный внеплановый офис, расположенный на третьем этаже восьмиэтажного зда…
$1,49 млн
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Офис 275 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 275 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 275 м²
Представляем архитектурное чудо в оживленном центре Лимассола. Рядом с оживленным торговым р…
$2,52 млн
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TekceTekce
Офис 142 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 142 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 142 м²
Элегантный офис первого этажа в Агиа Зони, Лимассол Расположенное в одном из самых престижны…
$820,423
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Офис 161 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 161 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 161 м²
Коммерческое здание, расположенное в самом сердце нового района Лимассола, Закаки. Популярно…
$3,00 млн
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Офис 201 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 201 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 201 м²
Этаж 201
Этот эксклюзивный 8-этажный бизнес-центр класса А находится в одном из самых престижных дело…
$1,52 млн
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Офис в район Лимасол, Кипр
Офис
район Лимасол, Кипр
Этаж 2/4
Офисное пространство — Меса Гейтония, Лимассол Современный офисный дизайн устанавливает нов…
$3,05 млн
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Офис 200 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 200 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 200 м²
Офисное пространство доступно на одном из самых оживленных перекрестков Лимассола и в непоср…
$749,009
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Этаж 3/5
Премиум офисное пространство - современное коммерческое здание на Гриве Дигени, Лимассол Это…
$1,39 млн
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Этаж 1
Эксклюзивное коммерческое пространство Seafront в самом сердце Лимассола Тип: Бизнес-центр …
$2,39 млн
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Продается офис Prime Seafront - комплекс Kanika Enaerios, Лимассол 🏢Внутренняя площадь: 1072…
$5,46 млн
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Офис 163 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 163 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 163 м²
Коммерческое здание, расположенное в самом сердце нового района Лимассола, Закаки. Популярно…
$2,82 млн
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Офис 187 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 187 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 187 м²
Этаж 187
Этот эксклюзивный 8-этажный бизнес-центр класса А находится в одном из самых престижных дело…
$1,42 млн
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Офис 98 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 98 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 98 м²
Откройте для себя фантастическую возможность иметь полностью отремонтированный офис на перво…
$345,549
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Отремонтированный офис на проспекте Макариос, Лимассол Современный офис первого этажа, полн…
$388,903
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Офис 210 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 210 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 210 м²
Этаж 4
Премиальный совершенно новый офис для продажи в современном коммерческом развитии в востребо…
$1,38 млн
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Офис 290 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 290 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 290 м²
Представляем архитектурное чудо в оживленном центре Лимассола. Рядом с оживленным торговым р…
$2,81 млн
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Офис 194 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 194 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 194 м²
Это потрясающее коммерческое развитие в Закаки, западной части Лимассола и его новом оживлен…
$1,78 млн
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Этаж 3/7
Современное офисное пространство со стеклянным фасадом Landmark Эта премиальная офисная недв…
$2,85 млн
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Этаж 1/10
Офисное здание представляет собой уникальное сочетание работы и жизни в центре города. Распо…
$2,44 млн
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Офис 430 м² в район Лимасол, Кипр
Офис 430 м²
район Лимасол, Кипр
Площадь 430 м²
Количество этажей 5
Продается современный офис – идеальный вариант для компаний, ищущих новые престижные рабочие…
$2,53 млн
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Офис 275 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 275 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 275 м²
Представляем архитектурное чудо в оживленном центре Лимассола. Рядом с оживленным торговым р…
$2,49 млн
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Офис 288 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 288 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 288 м²
Представляем архитектурное чудо в оживленном центре Лимассола. Рядом с оживленным торговым р…
$2,82 млн
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Офис в район Лимасол, Кипр
Офис
район Лимасол, Кипр
Этаж 6
Современный бизнес-центр в Лимассоле Тип: Бизнес-центр Город: Лимассол Район: Центральный д…
$3,02 млн
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Просторный офисный этаж с видом на море, город и горы, расположенный в деловом центре в райо…
$3,48 млн
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Это будет офисное здание класса А в отличном месте с легким доступом и обилием собственной п…
$30,20 млн
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Офис 319 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 319 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 319 м²
Исключительная инвестиционная возможность в самом центре Лимассола, всего в 300 метрах от пл…
$1,38 млн
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Продается: Seafront Office Building, Лимассол Современное 8-этажное коммерческое здание, ра…
$3,95 млн
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Офис 130 м² в район Лимасол, Кипр
Офис 130 м²
район Лимасол, Кипр
Площадь 130 м²
Коммерческая застройка расположена в районе Mesa Geitonia, Лимассол. Всего в нескольких мину…
$4,03 млн
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Офис 453 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 453 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 453 м²
Уникальная современная достопримечательность в центральном деловом районе Лимассола. Его изо…
$3,36 млн
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