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Продажа офисных помещений в Лимассоле, Кипр

коммерческая недвижимость
23
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14 объектов найдено
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Новый проект расположен в космополитической искомой области Лимассола, Закаки.Ключевые Особе…
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Новый проект расположен в космополитической искомой области Лимассола, Закаки.Ключевые Особе…
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Новый проект расположен в космополитической искомой области Лимассола, Закаки.Ключевые Особе…
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Новый проект расположен в космополитической искомой области Лимассола, Закаки.Ключевые Особе…
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Новый проект расположен в космополитической искомой области Лимассола, Закаки.Ключевые Особе…
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Новый проект расположен в космополитической искомой области Лимассола, Закаки.Ключевые Особе…
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
A stunning commercial development in Zakaki, Limassol's western part and its new buzzing bus…
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
A stunning commercial development in Zakaki, Limassol's western part and its new buzzing bus…
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
A stunning commercial development in Zakaki, Limassol's western part and its new buzzing bus…
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Это впечатляющее коммерческое развитие в Закаки, западной части Лимассола и его новом развив…
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Ультрасовременное офисное здание высокого качества, расположенное в отличном районе в Закаки…
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Площадь 217 м²
Количество этажей 2
УМНАЯ БАШНЯ КЛАСС ТОРГОВОГО ЗДАНИЯ Коммерческое здание класса А расположено в самом центре Л…
€1,01 млн
Офис 1 комната с Oficcecyprus, с workplacecyprus в Лимасол, Кипр
Офис 1 комната с Oficcecyprus, с workplacecyprus
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 216 м²
Количество этажей 8
УМНАЯ БАШНЯ КЛАСС ТОРГОВОГО ЗДАНИЯ Коммерческое здание класса А расположено в самом центре Л…
€1,00 млн
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Это потрясающее коммерческое развитие в Закаки, западной части Лимассола и его новом оживлен…
Цена по запросу
Realting.com
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