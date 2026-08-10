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Офисы в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

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24 объекта найдено
Офис 498 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 498 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 498 м²
Современный коммерческий проект идеально расположен в самом сердце Лимассола. Рядом с оживле…
$4,18 млн
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Офис 510 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 510 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 510 м²
Современный коммерческий проект идеально расположен в самом сердце Лимассола. Рядом с оживле…
$4,29 млн
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Офис 67 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 67 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 67 м²
Розничный магазин Opportunity в Агиос-Атанасиос, Лимассол — главная коммерческая видимость Р…
$339,414
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Офис 151 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 151 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 151 м²
Современная разработка смешанного использования расположена в Агиос Атанасиос, предлагая иде…
$682,586
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Офис 88 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 88 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 88 м²
Розничный магазин Opportunity в Агиос-Атанасиос, Лимассол — главная коммерческая видимость Р…
$425,705
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Офис 152 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 152 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 152 м²
Современный коммерческий проект идеально расположен в самом сердце Лимассола. Рядом с оживле…
$1,37 млн
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Офис 356 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 356 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 356 м²
Офисная башня расположена в центре, с быстрым доступом к шоссе и в 1 минуте езды от моря. Пр…
$2,98 млн
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Офис 367 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 367 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 367 м²
Офисная башня расположена в центре, с быстрым доступом к шоссе и в 1 минуте езды от моря. Пр…
$2,67 млн
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Офис 331 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 331 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 331 м²
Офисное помещение в районе Агиос Атанасиос, Лимассол, теперь доступно для продажи. Офис прин…
$2,62 млн
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Офис 134 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 134 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 134 м²
Современная разработка смешанного использования расположена в Агиос Атанасиос, предлагая иде…
$739,468
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Офис 172 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 172 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 172 м²
Современный коммерческий проект идеально расположен в самом сердце Лимассола. Рядом с оживле…
$1,52 млн
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Офис 75 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 75 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Розничный магазин Opportunity в Агиос-Атанасиос, Лимассол — главная коммерческая видимость Р…
$385,436
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Офис в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Продается три офиса общей крытой площади 1118. 54 квадратных метра на вершине мебельного маг…
$5,80 млн
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Офис 127 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 127 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 127 м²
Современный коммерческий проект идеально расположен в самом сердце Лимассола. Рядом с оживле…
$1,13 млн
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Офис 356 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 356 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 356 м²
Офисная башня расположена в центре, с быстрым доступом к шоссе и в 1 минуте езды от моря. Пр…
$2,65 млн
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Офис в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Роскошный офис в одном из самых престижных офисных зданий Лимассола - Оваль, расположенный в…
$1,74 млн
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Офис 495 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 495 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 495 м²
Здание расположено в Линопетре с легким доступом к автомагистрали и в то же время находится …
$2,68 млн
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Офис 1 119 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 1 119 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 119 м²
Откройте для себя три исключительных роскошных офисных помещения для продажи в Колонакиу, Ли…
$9,15 млн
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Офис 464 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 464 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 464 м²
Офисы расположены в восточной части Лимассола, с отличным доступом к шоссе, центру города и …
$2,80 млн
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Офис 876 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 876 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 876 м²
Современный офис класса люкс - главное расположение в районе Линопетра. Легкий доступ к шосс…
$5,24 млн
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Офис 391 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 391 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 391 м²
Здание расположено в Линопетре с легким доступом к автомагистрали и в то же время находится …
$1,95 млн
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Офис в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество этажей 4
Premium Office Development – бизнес-район Лимассол Этот современный коммерческий проект, ра…
$4,55 млн
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Офис в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Этаж 3/3
Современные офисные пространства – функциональность и престиж в Агиос Атанасиос, Лимассол Об…
$754,955
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Офис в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Этаж 3/4
Это место расположено в престижном районе Агиос Атанасиос, в 20 минутах ходьбы от моря. Эта …
$1,02 млн
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