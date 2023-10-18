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Продажа офисных помещений в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр

коммерческая недвижимость
14
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9 объектов найдено
Офис в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Офис
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Роскошный офис в Ленопетре, Лимассол.Внутренний крытый 420 кв.мВеранда Открыто 325 кв.мКладо…
Цена по запросу
Офис в Agios Athanasios, Кипр
Офис
Agios Athanasios, Кипр
Офис для продажи на первом этаже коммерческого проекта для профессиональной среды с выдающей…
Цена по запросу
Офис в Agios Athanasios, Кипр
Офис
Agios Athanasios, Кипр
Офис для продажи в коммерческом проекте для профессиональной среды с выдающейся современной …
Цена по запросу
Офис в Agios Athanasios, Кипр
Офис
Agios Athanasios, Кипр
Офис для продажи в коммерческом проекте для профессиональной среды с выдающейся современной …
Цена по запросу
Офис в Agios Athanasios, Кипр
Офис
Agios Athanasios, Кипр
Офис для продажи в коммерческом проекте для профессиональной среды с выдающейся современной …
Цена по запросу
Офис в Agios Athanasios, Кипр
Офис
Agios Athanasios, Кипр
Офис для продажи в коммерческом проекте для профессиональной среды с выдающейся современной …
Цена по запросу
Офис с Spalni в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Офис с Spalni
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Three bedroom penthouse or for office area is situated in Linopetra with easy access to the …
Цена по запросу
Офис в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Офис
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
The building is situated in Linopetra with easy access to the motorway and in the same time …
Цена по запросу
Офис в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Офис
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Здание расположено в Линопетре и обеспечивает легкий доступ к автомагистрали. В то же время …
Цена по запросу
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