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Офисы в Героскипу, Кипр

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коммерческая недвижимость
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магазины
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6 объектов найдено
Офис в Героскипу, Кипр
Офис
Героскипу, Кипр
Этаж 2
Эта современная многофункциональная разработка сочетает в себе два розничных магазина на пер…
$318,540
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Офис 64 м² в Героскипу, Кипр
Офис 64 м²
Героскипу, Кипр
Площадь 64 м²
Современная разработка смешанного использования в районе Героскипу, Пафос. Он состоит из 2 м…
$322,337
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Офис в Героскипу, Кипр
Офис
Героскипу, Кипр
Этаж 2
Эта современная многофункциональная разработка сочетает в себе два розничных магазина на пер…
$537,072
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MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Офис в Героскипу, Кипр
Офис
Героскипу, Кипр
Этаж 1
Эта современная многофункциональная разработка сочетает в себе два розничных магазина на пер…
$401,352
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English, Русский
Офис в Героскипу, Кипр
Офис
Героскипу, Кипр
Этаж 2
Эта современная многофункциональная разработка сочетает в себе два розничных магазина на пер…
$417,088
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Офис 96 м² в Героскипу, Кипр
Офис 96 м²
Героскипу, Кипр
Площадь 96 м²
Современная разработка смешанного использования в районе Героскипу, Пафос. Он состоит из 2 м…
$407,009
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