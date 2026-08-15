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Офисы в муниципалитете Пафос, Кипр

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31 объект найдено
Офис 1 260 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис 1 260 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 1 260 м²
Количество этажей 3
Продается: Современное офисное помещение на стадии строительства в центре города Пафос с вну…
$8,02 млн
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Business Centre в муниципалитет Пафос, Кипр
Business Centre
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 349 м²
Продается офисное помещение на половине этажа в Business Centre, Пафос. Современный проек…
$1,77 млн
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Офис в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис
муниципалитет Пафос, Кипр
Этаж 2/5
Современные офисные и розничные помещения класса А в сердце Пафоса Откройте для себя премиа…
$1,04 млн
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Офис 1 082 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис 1 082 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 082 м²
Количество этажей 4
Продается: Абсолютно новое офисное здание по проекту с впечатляющей внутренней площадью 1 08…
$5,16 млн
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Офис в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис
муниципалитет Пафос, Кипр
Этаж 2
Офисные пространства – работа в стиле В рамках этого многофункционального комплекса офисные …
$1,05 млн
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Офис 547 м² в Анаваргос, Кипр
Офис 547 м²
Анаваргос, Кипр
Площадь 547 м²
Количество этажей 6
Это современное коммерческое здание расположено на въезде в город Пафос, недалеко от центра …
$3,61 млн
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TekceTekce
Офис 187 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис 187 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 187 м²
Этот готовый к работе офис, расположенный в самом сердце Пафоса, предлагает идеальную рабочу…
$1,21 млн
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Офис 76 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис 76 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Для продажи - отремонтированный офис верхнего этажа в Центральном Пафосе Отличная возможнос…
$178,929
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Офис в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис
муниципалитет Пафос, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Недавно отремонтированы 4 магазина на продажу в историческом центре города Пафос. К ним прис…
$565,156
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Офис 698 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис 698 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 698 м²
Премиальная коммерческая недвижимость в Пафосе – редкая возможность для инвестиций и бизнеса…
$3,98 млн
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Офис 85 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис 85 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 85 м²
Этот офис находится на 2-м этаже Бизнес-центра, состоящего из 5 этажей с магазинами на уровн…
$342,227
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Офис 150 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис 150 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 150 м²
Современный офис 4-го этажа доступен для продажи в центре города Пафос, предлагая отличную в…
$1,05 млн
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Офис в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис
муниципалитет Пафос, Кипр
Этаж 2/5
Современные офисные и розничные помещения класса А в сердце Пафоса Откройте для себя премиа…
$1,48 млн
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Офис в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество этажей 3
Офисное пространство — поднимите свой бизнес в главном коммерческом центре Пафоса Расположе…
$7,99 млн
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Офис 50 м² в Героскипу, Кипр
Офис 50 м²
Героскипу, Кипр
Площадь 50 м²
Этаж 2/2
Продается: Отличная возможность приобрести офис по плану на втором этаже современного здания…
$326,402
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Офис в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество этажей 9
Разработка включает в себя пять участков. Первоначальный участок использовался для строитель…
$5,71 млн
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Офис в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис
муниципалитет Пафос, Кипр
Этаж 2/3
Офисное пространство — поднимите свой бизнес в главном коммерческом центре Пафоса Расположе…
$2,06 млн
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Business Centre в муниципалитет Пафос, Кипр
Business Centre
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 2 094 м²
Продается коммерческое здание Business Centre, Пафос. Современный проект класса A от наде…
$10,88 млн
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Офис 460 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис 460 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 460 м²
Количество этажей 4
Продается: Современный офисно-апартаментный блок на 3 этажа в городе Пафос, который предлага…
$2,32 млн
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Офис в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис
муниципалитет Пафос, Кипр
Современный, полностью отремонтированный двухэтажный офис площадью 80 кв.м. в главном центра…
$420,157
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Офис 168 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис 168 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 168 м²
Продается офис, который состоит из 2 помещений. Расположен на 3 этаже бизнес-центра в центре…
$525,307
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Офис 173 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис 173 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 173 м²
В центре Пафоса растет новый коммерческий центр — передовое здание смешанного назначения, пр…
$1,06 млн
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Офис 187 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис 187 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 187 м²
Этот готовый к работе офис, расположенный в самом сердце Пафоса, предлагает идеальную рабочу…
$1,21 млн
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Офис в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис
муниципалитет Пафос, Кипр
Этаж 1
Офисные пространства – работа в стиле В рамках этого многофункционального комплекса офисные …
$1,00 млн
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Офис 349 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис 349 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 349 м²
Премиальная коммерческая недвижимость в Пафосе – редкая возможность для инвестиций и бизнеса…
$1,94 млн
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Офис в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис
муниципалитет Пафос, Кипр
Этаж 1/3
Офисное пространство — поднимите свой бизнес в главном коммерческом центре Пафоса Расположе…
$1,94 млн
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Офис в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис
муниципалитет Пафос, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2
Здание рядом с Калипсо - Магазин на здании NorthSide & Kalypso (клуб) - Магазин на южной сто…
$1,88 млн
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Офис 79 м² в Героскипу, Кипр
Офис 79 м²
Героскипу, Кипр
Площадь 79 м²
Этаж 1/2
Продается отличный офис на стадии планирования в развивающемся районе Героскипу. Этот объект…
$408,002
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Офис в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис
муниципалитет Пафос, Кипр
Этаж 2
Офис 102 расположен на 1-м этаже и имеет открытую планировку, включая офисную зону, небольшу…
$131,299
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Офис 170 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис 170 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 170 м²
Этот офис находится на 4-м этаже Бизнес-центра, состоящего из 5 этажей с магазинами на уровн…
$526,487
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