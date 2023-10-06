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Продажа офисных помещений в Пафос, Кипр

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10 объектов найдено
Офис в Пафос, Кипр
Офис
Пафос, Кипр
Офис в центре города, Пафос. Он расположен в том же здании с EDE Paphos. Он имеет полностью …
Цена по запросу
Офис с Spalni в Пафос, Кипр
Офис с Spalni
Пафос, Кипр
Special offer for quick sale. Spacious Apartment in Paphos Center. The apt is 3 min from the…
Цена по запросу
Офис в Пафос, Кипр
Офис
Пафос, Кипр
Этот офис находится на 3-м этаже бизнес-центра, состоящего из 5 этажей с магазинами на & nbs…
€220,000
Офис в Пафос, Кипр
Офис
Пафос, Кипр
  & nbsp; Этот офис находится на 4-м этаже бизнес-центра, состоящего из этажей 5 с магазинам…
€446,000
Офис в Пафос, Кипр
Офис
Пафос, Кипр
Продается офис, который сделан из помещений 2. Расположен на 3-м этаже бизнес-центра в центр…
€470,000
Офис в Пафос, Кипр
Офис
Пафос, Кипр
Продается офис, который был разделен на 2 независимые помещения. Расположен на 3-м этаже биз…
€210,000
Офис в Пафос, Кипр
Офис
Пафос, Кипр
Продается офис площадью 160 м2, который состоит из помещений 2. Расположен на 3-м этаже бизн…
€475,000
Офис в Пафос, Кипр
Офис
Пафос, Кипр
Продается офис, расположенный на 3 этаже бизнес-центра в центре города Пафос.& nbsp; Крытая …
€215,000
Офис в Пафос, Кипр
Офис
Пафос, Кипр
Продается офис, который сделан из помещений 2. Расположен на 3-м этаже бизнес-центра в центр…
€445,000
Офис в Пафос, Кипр
Офис
Пафос, Кипр
  & nbsp; Эти просторные офисы находятся на 1-м этаже бизнес-центра, состоящего из этажей 5 …
€2,33 млн
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