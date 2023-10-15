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Продажа офисных помещений в Строволос, Кипр

коммерческая недвижимость
33
магазины
11
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11 объектов найдено
Офис в Строволос, Кипр
Офис
Строволос, Кипр
An office in Agios Demetrios. The office is located on the second floor (no.3) and occupies …
Цена по запросу
Офис в Строволос, Кипр
Офис
Строволос, Кипр
An office in Agios Demetrios. The office is located on the first floor and occupies the enti…
Цена по запросу
Офис в Строволос, Кипр
Офис
Строволос, Кипр
An office in Agios Demetrios. The office is  located on the third floor, and it is part of a…
Цена по запросу
Офис в Строволос, Кипр
Офис
Строволос, Кипр
Офисы для продажи в коммерческом здании, в очень желательном месте в коммерческом теплоте Ст…
Цена по запросу
Офис в Строволос, Кипр
Офис
Строволос, Кипр
Офисы для продажи в коммерческом здании, в очень желательном месте в коммерческом теплоте Ст…
Цена по запросу
Офис в Строволос, Кипр
Офис
Строволос, Кипр
Это офис на 4-м этаже 5-этажного здания в муниципалитете Строволос, Никосия. Он имеет площад…
Цена по запросу
Офис в Строволос, Кипр
Офис
Строволос, Кипр
Двенадцать офисных единиц общей площадью 2,210 кв.м., 27-летнее коммерческое здание, располо…
Цена по запросу
Офис в Строволос, Кипр
Офис
Строволос, Кипр
This is an office space on the first floor of the building located on the main Avenue in Nic…
Цена по запросу
Офис в Строволос, Кипр
Офис
Строволос, Кипр
Современные и просторные офисные помещения площадью 200 кв.м., в фантастическом месте на про…
Цена по запросу
Офис в Строволос, Кипр
Офис
Строволос, Кипр
Лучшее офисное расположение на Кипре. Напротив штаб-квартиры армии, штаб-квартиры полиции, р…
Цена по запросу
Офис в Строволос, Кипр
Офис
Строволос, Кипр
Собственность является частью здания, смежный в 350 метрах к северу от проспекта Аталассас. …
Цена по запросу
Realting.com
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