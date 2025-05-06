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Офисы в Agios Ioannis, Кипр

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4 объекта найдено
Офис 3 520 м² в Ayios Ioannis, Кипр
Офис 3 520 м²
Ayios Ioannis, Кипр
Площадь 3 520 м²
Это здание расположено в районе Агиос Иоаннис, Лимассол. Общая площадь 3250 м². Доступно для…
$778,024
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Офис в Agios Ioannis, Кипр
Офис
Agios Ioannis, Кипр
Современное и элегантное здание с эргономичными офисами. Горячая точка для медицинских кабин…
$1,70 млн
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Офис в Agios Ioannis, Кипр
Офис
Agios Ioannis, Кипр
Этаж 4/6
Современное и элегантное здание с эргономичными офисами. Горячая точка для медицинских кабин…
$849,185
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Офис 3 520 м² в Ayios Ioannis, Кипр
Офис 3 520 м²
Ayios Ioannis, Кипр
Площадь 3 520 м²
Это здание расположено в районе Агиос Иоаннис, Лимассол. Общая площадь 3250 м². Доступно для…
$1,56 млн
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