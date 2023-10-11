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Продажа офисных помещений в Никосия, Кипр

коммерческая недвижимость
20
магазины
4
Офис В архив
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4 объекта найдено
Офис в Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
Отель расположен недалеко от центра Никосии, в северном углу проспекта Луки Акрита и улицы А…
€3,50 млн
Офис в Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
Офис на целый этаж в самом центре Никосии. Офис находится на 5-м этаже в одиннадцатиэтажном …
€1,18 млн
Офис в Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
A commercial space located on the first floor in Nicosia.It comprises of two unified units o…
Цена по запросу
Офис в Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
Masterful design and state-of-the art construction characterize this modern business center,…
Цена по запросу
Realting.com
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