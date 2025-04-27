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Коммерческая недвижимость в Могилёве, Беларусь

5 объектов найдено
Коммерческое помещение 12 м² в Могилёв, Беларусь
Коммерческое помещение 12 м²
Могилёв, Беларусь
Площадь 12 м²
Этаж 2/3
Предложение для активных ,желающих работать предпринимателей.Продаем офисные помещения (2-ой…
$40,000
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Коммерческое помещение 10 м² в Могилёв, Беларусь
Коммерческое помещение 10 м²
Могилёв, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 10 м²
Этаж 14
Продается коммерческое помещение на втором этаже   ТЦ Арбат с уже готовым бизнесом .Аренда п…
$56,250
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Продажа отдельно стоящего здания 522 кв.м в г. Могилеве в Могилёв, Беларусь
Продажа отдельно стоящего здания 522 кв.м в г. Могилеве
Могилёв, Беларусь
Площадь 522 м²
Количество этажей 3
Предлагаем Вашему вниманию многофункциональное отдельно стоящее здание, расположенное по адр…
$182,700
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Коммерческое помещение 2 360 м² в Могилёв, Беларусь
Коммерческое помещение 2 360 м²
Могилёв, Беларусь
Площадь 2 360 м²
Количество этажей 3
На продажу выставлено 3-этажное здание цеха. В здание произведена замена всех окон на ПВХ. П…
$300,000
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Коммерческое помещение 43 м² в Могилёв, Беларусь
Коммерческое помещение 43 м²
Могилёв, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/4
Продаётся нежилое коммерческое помещение в центре Могилёва! Адрес: ул. Дзержинского, 5. Площ…
$55,000
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