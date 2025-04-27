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Коммерческая недвижимость в Гродно, Беларусь

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47 объектов найдено
Готовый бизнес 1 134 м² в Гродно, Беларусь
Готовый бизнес 1 134 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 1 134 м²
Количество этажей 2
$680,000
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Готовый бизнес 156 м² в Гродно, Беларусь
Готовый бизнес 156 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 156 м²
Количество этажей 2
Продается готовый бизнес — салон красоты «Монро» премиум класса. Салон открыт в 2019 году —…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 517 м² в Гродно, Беларусь
Коммерческое помещение 517 м²
Гродно, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 517 м²
Этаж 1/1
Продаётся автомастерская на ул. Красноармейской, 11 в Гродно.Целевое назначение капитального…
$130,000
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Коммерческое помещение 143 м² в Гродно, Беларусь
Коммерческое помещение 143 м²
Гродно, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 143 м²
Этаж 2/2
Продается административное помещение в г. Гродно, в оживленном месте, в центральной части го…
$130,000
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Офис 204 м² в Гродно, Беларусь
Офис 204 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 204 м²
Количество этажей 5
Продаем помещение в историческом центре Гродно на ул. Свердлова, 12 в новом доме. Целевое н…
$95,000
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Офис 930 м² в Гродно, Беларусь
Офис 930 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 930 м²
Количество этажей 3
Наименование: Административное здание.Назначение: административно-хозяйственное.Объект предс…
$1,85 млн
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Офис 1 352 м² в Гродно, Беларусь
Офис 1 352 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 1 352 м²
Количество этажей 4
Возможна продажа по этажам. Помещения на ул. Томина, 18/1: Цоколь – 337 кв. м – цена догово…
$199,000
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Магазин 273 м² в Гродно, Беларусь
Магазин 273 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 273 м²
Этаж 1/1
Предлагаем к продаже магазин в Гродно на ул. Рогачевского, 25.Объект состоит из изолированно…
$175,000
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Офис 49 м² в Гродно, Беларусь
Офис 49 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 49 м²
Количество этажей 4
Административное помещение общей площадью 48,6 кв.м (43,7 – офис; 3,1 – санузел; 1,8 — сануз…
$63,500
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Офис 379 м² в Гродно, Беларусь
Офис 379 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 379 м²
Количество этажей 1
Отдельно стоящее административное здание с арендатором в парковой зоне на пр-те Космонавтов,…
$290,000
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Офис 582 м² в Гродно, Беларусь
Офис 582 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 582 м²
Количество этажей 4
Здание находится в центре города, есть лифты, санузел. Все коммуникации центральные. На 1 эт…
$8
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Производство 193 м² в Гродно, Беларусь
Производство 193 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 193 м²
Количество этажей 5
В продаже изолированное помещение бытового обслуживание населения. Расположено на первом эта…
$190,000
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Склад 1 486 м² в Гродно, Беларусь
Склад 1 486 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 1 486 м²
Количество этажей 1
Продается складской комплекс на ул. Победы, 31 в Гродно. Общая площадь 1486,2 м.кв. Холодиль…
$400,000
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Офис 38 м² в Гродно, Беларусь
Офис 38 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 38 м²
Этаж 1/2
В продаже административное помещение — офис на первом этаже кирпичного дома на ул. Социалист…
$62,000
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Склад 1 353 м² в Гродно, Беларусь
Склад 1 353 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 1 353 м²
Количество этажей 2
Административно-складской комплекс состоит из 2 отдельностоящих капитальных строений: 1.Адм…
$350,000
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Офис 47 м² в Гродно, Беларусь
Офис 47 м²
Гродно, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 47 м²
Количество этажей 2
Продается коммерческая недвижимость в Гродно по ул.Коммунальная, 5 минут до центра города на…
$25,000
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Готовый бизнес 91 м² в Гродно, Беларусь
Готовый бизнес 91 м²
Гродно, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 91 м²
Количество этажей 1
Продаётся готовый бизнес по кузнечному делу на ул. Суворова, 147 в Гродно со всем необходимы…
$52,500
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Офис 86 м² в Гродно, Беларусь
Офис 86 м²
Гродно, Беларусь
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Количество этажей 1
Квартира под офис, торговлю или иное коммерческое назначение. Адрес: г.Гродно, ул.Курчатова…
$59,000
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Офис 34 м² в Гродно, Беларусь
Офис 34 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 34 м²
Количество этажей 4
Административное помещение общей площадью 34,2 кв.м (28,9 – офис; 3,4 – санузел; 1,9 — сануз…
$44,500
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Коммерческое помещение 80 м² в Гродно, Беларусь
Коммерческое помещение 80 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 80 м²
Количество этажей 3
В продаже коммерческое помещение с дизайнерским ремонтом в Гродно.Общая площадь помещения 79…
$94,282
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Офис 219 м² в Гродно, Беларусь
Офис 219 м²
Гродно, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 219 м²
Количество этажей 3
Сдается в аренду торговое помещение площадью 219,8 кв.м., расположенное на третьем этаже тор…
$4
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Склад 300 м² в Гродно, Беларусь
Склад 300 м²
Гродно, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Сдается в аренду сухой склад-морозильник на ул. Победы, 31 в Гродно. Площадь склада примерно…
$1,200
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Коммерческое помещение 308 м² в Гродно, Беларусь
Коммерческое помещение 308 м²
Гродно, Беларусь
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 308 м²
Количество этажей 3
Аренда. Помещение с отдельным входом в БЦ «Буденный». Центр Гродно. Готово к использованию.…
$8
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Коммерческое помещение 533 м² в Гродно, Беларусь
Коммерческое помещение 533 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 533 м²
Количество этажей 1
Месторасположение: г.Гродно, ул. Мостовая, 39 (здание бывшего дворца Моравских), исторически…
$5
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Магазин 149 м² в Гродно, Беларусь
Магазин 149 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 149 м²
Количество этажей 3
Продается торговое помещение площадью 149,0 кв.м., расположенное на третьем этаже торгового …
$105,000
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Коммерческое помещение 412 м² в Гродно, Беларусь
Коммерческое помещение 412 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 412 м²
Количество этажей 3
В продаже уникальное здание многофункционального назначения с дизайнерским ремонтом. Индивид…
Цена по запросу
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Магазин 1 784 м² в Гродно, Беларусь
Магазин 1 784 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 1 784 м²
Количество этажей 2
Продажа 2-этажного здания по адресу: г. Гродно, ул. Пестрака. Наименование – Магазин, назна…
$1,19 млн
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Офис 383 м² в Гродно, Беларусь
Офис 383 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 383 м²
Количество этажей 3
Продаём второй и мансардный этажи в историческом центре Гродно. Общая площадь двух этажей 3…
$440,000
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Офис 16 м² в Гродно, Беларусь
Офис 16 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 16 м²
Количество этажей 2
Продается нежилое помещение на улице Гаспадарчей. Помещение находится на 2 этаже администра…
$5,565
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Отель 1 563 м² в Гродно, Беларусь
Отель 1 563 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 1 563 м²
Количество этажей 3
В продаже гостиничный комплекс по адресу г.Гродно, ул.Советских Пограничников. Незавершенно…
Цена по запросу
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