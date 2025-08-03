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Коммерческая недвижимость в Лепеле, Беларусь

4 объекта найдено
Коммерческое помещение 1 550 м² в Лепель, Беларусь
Коммерческое помещение 1 550 м²
Лепель, Беларусь
Площадь 1 550 м²
Количество этажей 2
Лепель — городок и административный центр Лепельского района на севере Витебской области с н…
$499,900
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Производство 2 611 м² в Лепель, Беларусь
Производство 2 611 м²
Лепель, Беларусь
Площадь 2 611 м²
Продается производственно-складской комплекса. Два здания 2610.8 м2 и 476.1 м2 (3086,9 кв.м)…
$150,000
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Склад 2 611 м² в Лепель, Беларусь
Склад 2 611 м²
Лепель, Беларусь
Площадь 2 611 м²
Продается производственно-складской комплекса. Два здания 2610.8 м2 и 476.1 м2 (3086,9 кв.м)…
$150,000
Оставить заявку
Склад 2 611 м² в Лепель, Беларусь
Склад 2 611 м²
Лепель, Беларусь
Площадь 2 611 м²
Продается производственно-складской комплекса. Два здания 2610.8 м2 и 476.1 м2 (3086,9 кв.м)…
$150,000
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