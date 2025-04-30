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Коммерческая недвижимость в Витебской области, Беларусь

Витебск
8
Орша
17
Кохановский сельский Совет
4
45 объектов найдено
Коммерческое помещение 380 м² в Видзовский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 380 м²
Видзовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Преднамеренное издание byswshey pollskoy chkoly в Беларуси: cело Леонполль Миорскогна Района…
$3,056
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Незавершенное законсервированное капитальное строение в Витебск, Беларусь
Незавершенное законсервированное капитальное строение
Витебск, Беларусь
Площадь 4 722 м²
Лот 3 (#52616): незавершенное законсервированное кап. строение инв. № 200/U-86273, по адресу…
Цена по запросу
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Офис 437 м² в Болбасово, Беларусь
Офис 437 м²
Болбасово, Беларусь
Площадь 437 м²
Этаж 1/1
Продаётся здание хранилища общей площадью 436,7 м.кв. расположенный на участке 6,16 сотки по…
$26,500
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Коммерческое помещение 16 м² в Коханово, Беларусь
Коммерческое помещение 16 м²
Коханово, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 16 м²
Продажа 4 зданий в Толочинском районе4 помещения, площадью от 16,1 до 133,2 м2, участок 47 с…
$8,000
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Производство 937 м² в Коханово, Беларусь
Производство 937 м²
Коханово, Беларусь
Площадь 937 м²
Продаются  производственные помещения (здание арочника, здание проходной), расположенные по …
$180,000
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Офис 841 м² в Орша, Беларусь
Офис 841 м²
Орша, Беларусь
Площадь 841 м²
Количество этажей 2
Витебский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении повторного о…
$21,237
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Комплекс капитальных строений и движимого имущества Лынтупского спиртзавода. в Лынтупы, Беларусь
Комплекс капитальных строений и движимого имущества Лынтупского спиртзавода.
Лынтупы, Беларусь
Площадь 6 214 м²
Полный перечень капитальных строений и оборудования на сайтах:  www.vitebsk-region.gov.by., …
$2,02 млн
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Коммерческое помещение 50 м² в Ольшанский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 50 м²
Ольшанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 50 м²
Этаж 2/2
Адрес: Витебская область, Чашникский район, деревня Боровые. Количество мест: 16 спальных ме…
$59,999
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Коммерческое помещение 1 000 м² в Дретунь, Беларусь
Коммерческое помещение 1 000 м²
Дретунь, Беларусь
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
$800,000
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Производство 36 225 м² в Верховье, Беларусь
Производство 36 225 м²
Верховье, Беларусь
Площадь 36 225 м²
Количество этажей 1
кап. строение инв. № 231/C-9985 (свинарник-откормочник), по адресу: Витебская обл., Бешенков…
$3,12 млн
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Магазин 681 м² в Дисна, Беларусь
Магазин 681 м²
Дисна, Беларусь
Площадь 681 м²
Этаж 1/1
Отдельно стоящее здание, в центре, рядом автостанция междугородних маршрутов. Рампа. Хорошие…
$15,500
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Коммерческое помещение 24 м² в Орша, Беларусь
Коммерческое помещение 24 м²
Орша, Беларусь
Площадь 24 м²
Этаж 1
Продается гараж по ул. Советская,1975 года постройки. Отличное месторасположение, цент город…
$7,000
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Коммерческое помещение 42 м² в Орша, Беларусь
Коммерческое помещение 42 м²
Орша, Беларусь
Площадь 42 м²
Количество этажей 1
Продается гараж по адресу: ст Орша-Восточная. Год постройки 1981г.. Хорошее месторасположени…
$2,800
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Ресторан, кафе 138 м² в Орша, Беларусь
Ресторан, кафе 138 м²
Орша, Беларусь
Площадь 138 м²
Этаж 1/4
Продаётся уютное и прибыльное кафе в центре города (ул.Комсомольская 16).40 посадочных мест,…
$82,482
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Коммерческое помещение 24 м² в Орша, Беларусь
Коммерческое помещение 24 м²
Орша, Беларусь
Площадь 24 м²
Этаж 1/1
Продам гараж ул. Белинского. Общая площадь 25 кв.м., кирпичный 1994 года постройка, высота в…
$4,400
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Коммерческое помещение 334 м² в Гомельский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 334 м²
Гомельский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 25
Площадь 334 м²
Этаж 2/2
Продается база отдыха в живописной местности! Идеальное место для семейного отдыха и проведе…
$100,000
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Коммерческое помещение 392 м² в Витебск, Беларусь
Коммерческое помещение 392 м²
Витебск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 392 м²
Этаж 1/1
Продажа здания cпециализированного автомобильного транспорта. Общая площадь -391,8 м2 Наимен…
$72,000
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Коммерческое помещение 26 м² в Орша, Беларусь
Коммерческое помещение 26 м²
Орша, Беларусь
Площадь 26 м²
Этаж 2/5
Продаётся административно-торговое помещение по ул.Островского 11. Расположено на втором эта…
$35,000
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четырехэтажное каменное здание главного корпуса с двумя девятиэтажными каменными пристройками в Орша, Беларусь
четырехэтажное каменное здание главного корпуса с двумя девятиэтажными каменными пристройками
Орша, Беларусь
Площадь 22 306 м²
Витебский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении повторного о…
$542,484
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Коммерческое помещение 138 м² в Орша, Беларусь
Коммерческое помещение 138 м²
Орша, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 138 м²
Этаж 1/1
$100,000
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Коммерческое помещение 1 580 м² в Витебск, Беларусь
Коммерческое помещение 1 580 м²
Витебск, Беларусь
Площадь 1 580 м²
Количество этажей 2
Продается медицинский комплекс. Комплекс состоит:  6-ти корпусов общей площадью - 1579,5 кв.…
$400,000
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Коммерческое помещение 16 м² в Кохановский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 16 м²
Кохановский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 16 м²
Продается участок размером 48 соток для строительства магазина, СТО, шиномонтажа и т.д.. ✔️ …
Цена по запросу
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Здание комплексное в Новкинский сельский Совет, Беларусь
Здание комплексное
Новкинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 841 м²
Количество этажей 2
Продается с аукциона здание комплексное, двухэтажное, кирпичное по адресу: Витебская область…
$33,223
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Коммерческое помещение 24 м² в Орша, Беларусь
Коммерческое помещение 24 м²
Орша, Беларусь
Площадь 24 м²
Этаж 1/1
Продам гараж ул. Свердлова 26 Общая площадь 23,6 кв.м., кирпичный 1994 года постройка, высот…
$5,500
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Магазин 379 м² в Кохановский сельский Совет, Беларусь
Магазин 379 м²
Кохановский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 9
Площадь 379 м²
Этаж 1/1
Продаётся торговое здание на трассе Е30, общей площадью 379 кв.м., расположено на участке 16…
$5,499
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VOLOSO в Опсовский сельский Совет, Беларусь
VOLOSO
Опсовский сельский Совет, Беларусь
Количество этажей 2
Продается перспективный туристический комплекс на берегу озера Волосо. Озеро Волосо – чис…
$1,32 млн
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Незавершенное законсервированное капитальное строение в Витебск, Беларусь
Незавершенное законсервированное капитальное строение
Витебск, Беларусь
Площадь 1 296 м²
Лот 1 (#52613): незавершенное законсервированное кап. строение инв. № 200/U-86266, по адресу…
$13,632
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Коммерческое помещение 1 000 м² в Орша, Беларусь
Коммерческое помещение 1 000 м²
Орша, Беларусь
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 2
Предлагаем Вашему вниманию масштабный Культурно Развлекательный Центр "КОРОНА". Krts "КОРОНА…
$700,000
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Коммерческое помещение 10 м² в Лукомльский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 10 м²
Лукомльский сельский Совет, Беларусь
Площадь 10 м²
Номер соглашения с агентством 493 от 2023-10-09
$350,000
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Офис 426 м² в Орша, Беларусь
Офис 426 м²
Орша, Беларусь
Площадь 426 м²
Этаж 1/2
Продаётся многофункциональный, современный офис  (ГОТОВЫЙ БИЗНЕС)  общей площадью 426,2кв.м.…
$140,000
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