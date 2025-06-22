Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Волковыск
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Волковыске, Беларусь

магазины
3
6 объектов найдено
Офис 17 м² в Волковыск, Беларусь
Офис 17 м²
Волковыск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 17 м²
Количество этажей 1
Небольшое отдельно стоящее здание в центре города. Сдано в аренду и приносит доход, оказываю…
$29,500
Оставить заявку
Магазин 70 м² в Волковыск, Беларусь
Магазин 70 м²
Волковыск, Беларусь
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Здание находится на центральном рынке, готово для использования, рядом большая парковка, ест…
$18,500
Оставить заявку
Коммерческое помещение 218 м² в Волковыск, Беларусь
Коммерческое помещение 218 м²
Волковыск, Беларусь
Площадь 218 м²
Количество этажей 1
Помещение сдано в аренду медицинскому центру Максмед и лаборатории Синлаб, которые на сегодн…
Цена по запросу
Оставить заявку
Магазин 131 м² в Волковыск, Беларусь
Магазин 131 м²
Волковыск, Беларусь
Площадь 131 м²
Количество этажей 1
Здание находится напротив входа на центральный рынок. Рядом парковка. В здании в настоящее в…
$49,500
Оставить заявку
Коммерческое помещение 217 м² в Волковыск, Беларусь
Коммерческое помещение 217 м²
Волковыск, Беларусь
Площадь 217 м²
Этаж 1/5
Помещение сдано в аренду медицинскому центру Максмед и лаборатории Синлаб, которые на сегодн…
$210,000
Оставить заявку
Магазин 130 м² в Волковыск, Беларусь
Магазин 130 м²
Волковыск, Беларусь
Площадь 130 м²
Этаж 1/1
Здание находится напротив входа НА центральный рынок. Рядом парковка. В здании в настоящее в…
$15,117
Оставить заявку
Realting.com
Перейти