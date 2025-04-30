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Коммерческая недвижимость в Минске, Беларусь

рестораны
24
офисы
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производственные здания
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склады
24
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727 объектов найдено
Коммерческое помещение 868 м² в Минск, Беларусь
Коммерческое помещение 868 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 868 м²
Этаж 1/4
Продаётся административное 4-этажное здание площадью 868 кв.м., расположенное на земельном у…
$780,000
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Магазин 146 м² в Минск, Беларусь
Магазин 146 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 146 м²
Количество этажей 4
Ищете выгодное инвестиционное предложение? У насесть отличная возможность для вас!Магазин на…
$340,000
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Ресторан, кафе 133 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 133 м²
Минск, Беларусь
Площадь 133 м²
Количество этажей 9
Продаётся многофункциональное помещение в оживленном месте в центре микрорайона Уручье. Пре…
$246,605
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Магазин 5 м² в Минск, Беларусь
Магазин 5 м²
Минск, Беларусь
Площадь 5 м²
Количество этажей 6
Отличная локация торгового места в ТЦ "СИЛУЭТ" : рядом с ЦУМ-ом, с оживлённым пешеходным тра…
$9,900
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Магазин 5 м² в Минск, Беларусь
Магазин 5 м²
Минск, Беларусь
Площадь 5 м²
Этаж 1/1
В районе "Комаровского рынка" в ТЦ "Паркинг" продается торговое помещение. Фасадная часть за…
$20,000
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Коммерческое помещение 81 м² в Минск, Беларусь
Коммерческое помещение 81 м²
Минск, Беларусь
Площадь 81 м²
Этаж 2/25
Предлагаем в продажу коммерческое помещение в жилом доме, МФК «Минск Мир», квартал «Тропичес…
$129,717
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Офис 596 м² в Минск, Беларусь
Офис 596 м²
Минск, Беларусь
Площадь 596 м²
Этаж 5/7
Офисы для вашего бизнеса в удобной локацииБЦ IQ - бизнес-центр класса B+, возведенный в соче…
$894,600
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Магазин 25 м² в Минск, Беларусь
Магазин 25 м²
Минск, Беларусь
Площадь 25 м²
Этаж 1/19
Идеальное торговое помещение для вашего бизнеса в ЖК «Маяк Минск"    Отличное расположение …
$60,000
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Магазин 46 м² в Минск, Беларусь
Магазин 46 м²
Минск, Беларусь
Площадь 46 м²
Продажа многофункционального помещения в Минск-Мир! Адрес: г. Минск, ул. Брилевская д. 27 - …
$2,106
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Коммерческое помещение 14 м² в Минск, Беларусь
Коммерческое помещение 14 м²
Минск, Беларусь
Площадь 14 м²
Продается машино-место в одном из самых престижных жилых комплексов столицы – D3. Комплекс р…
$30,000
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Ресторан, кафе 84 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 84 м²
Минск, Беларусь
Площадь 84 м²
Этаж 1
Уже в продаже! Успейте купить выгодно коммерческое помещение в Минске, ЖК "Минск Мир" Отдель…
$176,255
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Офис 123 м² в Минск, Беларусь
Офис 123 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 8
Площадь 123 м²
Количество этажей 4
Офис с топовой локацией-исторический центр города. В пешей доступности ст. метро Октябрьская…
$208,800
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Офис 1 855 м² в Минск, Беларусь
Офис 1 855 м²
Минск, Беларусь
Площадь 1 855 м²
Этаж 1/3
Продается здание по улице Чеботарева 2. Состоит из 3 этажей, подвала, так же есть возможност…
$600,000
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Офис 398 м² в Минск, Беларусь
Офис 398 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 15
Площадь 398 м²
Этаж 4/10
Продаётся яркое и стильное офисное помещение! Ищете идеальное место для вашего бизнеса? Мы п…
$318,400
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Коммерческое помещение 15 м² в Минск, Беларусь
Коммерческое помещение 15 м²
Минск, Беларусь
Площадь 15 м²
Этаж 3/6
Продаётся машиноместо ❤️ Предлагаем вам отличное решение - большое машиноместо площадью 14,8…
$6,750
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Коммерческое помещение 16 м² в Минск, Беларусь
Коммерческое помещение 16 м²
Минск, Беларусь
Площадь 16 м²
Этаж 1/2
Удобные подъездные пути, Есть охрана и видеонаблюдение, Находится на первом этаже 2-уровнего…
$5,500
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Магазин 5 м² в Минск, Беларусь
Магазин 5 м²
Минск, Беларусь
Площадь 5 м²
Количество этажей 6
Продажа привлекательного коммерческого помещения в Минске – хорошая инвестиция! Помещение пл…
$16,000
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Коммерческое помещение 20 м² в Минск, Беларусь
Коммерческое помещение 20 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 50
Площадь 20 м²
Установлена система видео наблюдения. Грамотно расположены кабинеты. Несколько сан.узлов., х…
$880,000
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Коммерческое помещение 121 м² в Минск, Беларусь
Коммерческое помещение 121 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 121 м²
Этаж 6/6
Предлагаем в продажу офис в «Метрополь»!   Предлагается в покупку офисное помещение площадью…
$181,000
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Ресторан, кафе 217 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 217 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 217 м²
Этаж 1/3
Предлагаем на продажу торговый объект площадью 217 м2. Расположен в центре города возле ТЦ Ц…
$434,000
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Офис 187 м² в Минск, Беларусь
Офис 187 м²
Минск, Беларусь
Площадь 187 м²
Этаж 18/18
Продажа коммерческой недвижимости, по адресу г. Минск, ул. Мележа, д. 5, корпус 2 Администра…
$153,000
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Коммерческое помещение 995 м² в Минск, Беларусь
Коммерческое помещение 995 м²
Минск, Беларусь
Площадь 995 м²
Этаж 2/2
Продается Здание в центральной части города площадью 995 кв м, расположенное на земельном уч…
$850,000
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Офис 112 м² в Минск, Беларусь
Офис 112 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 112 м²
Этаж 1/3
Продается просторное помещение площадью 112 м2, расположенное по адресу: Минск, улица Черныш…
$99,950
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Офис 51 м² в Минск, Беларусь
Офис 51 м²
Минск, Беларусь
Площадь 51 м²
Этаж 16/23
Офис общей площадью 51,1 м.кв. (состоит из трех помещений: 17,2 м.кв., 17,4 м.кв., 13,6 м.кв…
Цена по запросу
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Магазин 75 м² в Минск, Беларусь
Магазин 75 м²
Минск, Беларусь
Площадь 75 м²
Этаж 1
Продажа помещения Савицкого 3 квартала Африка многофункционального комплекса Минск Мир.Помещ…
Цена по запросу
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Офис 4 000 м² в Минск, Беларусь
Офис 4 000 м²
Минск, Беларусь
Площадь 4 000 м²
Этаж 1/2
Продаётся двухэтажное здание площадью 4000.2 м2 с отдельными входами и подвальным помещением…
$2,90 млн
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Магазин 58 м² в Минск, Беларусь
Магазин 58 м²
Минск, Беларусь
Площадь 58 м²
Этаж 1/19
Продается помещение на пр-те Дзержинского, 15 площадью 58 м2. Расположено на цокольном этаже…
$110,000
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Офис 446 м² в Минск, Беларусь
Офис 446 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 446 м²
Этаж 1/2
Предлагаем Вашему вниманию складское помещение общей площадью 445,7 м2, расположенное по адр…
$325,000
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Офис 24 м² в Минск, Беларусь
Офис 24 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 8/9
Продаётся офис в БЦ Пушкинский Пассаж. 23,9 метров площади. Рядом метро Пушкинская. Есть пар…
$50,000
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Офис 218 м² в Минск, Беларусь
Офис 218 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 8
Площадь 218 м²
Этаж 2/2
Предлагаем вашему вниманию многофункциональное помещение с земельным участком 0.16 га, распо…
$235,000
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