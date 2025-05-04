Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гомель
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Гомеле, Беларусь

14 объектов найдено
Коммерческое помещение 10 м² в Гомель, Беларусь
Коммерческое помещение 10 м²
Гомель, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 10 м²
Этаж 1/1
Капитальный гараж находится в центральном районе  ГСК 14, недалеко от Легкоатлетического ман…
$4,200
Оставить заявку
Коммерческое помещение 1 605 м² в Гомель, Беларусь
Коммерческое помещение 1 605 м²
Гомель, Беларусь
Площадь 1 605 м²
Количество этажей 3
Продается многофункциональное здание в Гомеле! - - - - - - - - Расположенное на улице …
$1,45 млн
Оставить заявку
Офис 2 016 м² в Гомель, Беларусь
Офис 2 016 м²
Гомель, Беларусь
Площадь 2 016 м²
Этаж 1/1
Офисное здание с продуманной планировкой и выгодным расположением.  Здание находится в удобн…
$395,000
Оставить заявку
Коммерческое помещение 275 м² в Гомель, Беларусь
Коммерческое помещение 275 м²
Гомель, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 275 м²
Этаж 1/1
Общество с ограниченной ответственностью «Агентство недвижимости Особый стиль», действующее …
$85,000
Оставить заявку
Магазин 174 м² в Гомель, Беларусь
Магазин 174 м²
Гомель, Беларусь
Площадь 174 м²
Этаж 1/5
Продается магазин на 1 этаже площадью 174 м2 в г.Гомель, ул.Ильича 57!  Все коммуникации: от…
$125,000
Оставить заявку
Коммерческое помещение 1 605 м² в Гомель, Беларусь
Коммерческое помещение 1 605 м²
Гомель, Беларусь
Площадь 1 605 м²
Количество этажей 3
Продается многофункциональное здание в Гомеле! - - - - - - - - Расположенное на улице Федюни…
$1,45 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 2 016 м² в Гомель, Беларусь
Коммерческое помещение 2 016 м²
Гомель, Беларусь
Площадь 2 016 м²
Этаж 1/1
Офисное здание с продуманной планировкой и выгодным расположением.  Здание находится в удобн…
$395,000
Оставить заявку
Коммерческое помещение 2 016 м² в Гомель, Беларусь
Коммерческое помещение 2 016 м²
Гомель, Беларусь
Площадь 2 016 м²
Этаж 1/1
Офисное здание с продуманной планировкой и выгодным расположением.  Здание находится в удобн…
$395,000
Оставить заявку
Коммерческое помещение 70 м² в Гомель, Беларусь
Коммерческое помещение 70 м²
Гомель, Беларусь
Площадь 70 м²
Этаж 1/4
Помещение в центре города для любого вида бизнеса. Возможна рассрочка! Рассматриваем также д…
$88,000
Оставить заявку
Ресторан, кафе 174 м² в Гомель, Беларусь
Ресторан, кафе 174 м²
Гомель, Беларусь
Площадь 174 м²
Этаж 1/5
Продается помещение на 1 этаже площадью 174 м2 в г.Гомель, ул.Ильича 57!  Все коммуникации: …
$125,000
Оставить заявку
Коммерческое помещение 3 090 м² в Гомель, Беларусь
Коммерческое помещение 3 090 м²
Гомель, Беларусь
Площадь 3 090 м²
Продается законсервированное капитальное строение по адресу: г. Гомель, ул. Народного Ополче…
$110,000
Оставить заявку
Коммерческое помещение 131 м² в Гомель, Беларусь
Коммерческое помещение 131 м²
Гомель, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 131 м²
Этаж 1
Отличное предложение! Помещение многофункциональное с работающими арендаторами.Полностью обо…
$175,000
Оставить заявку
Ресторан, кафе 174 м² в Гомель, Беларусь
Ресторан, кафе 174 м²
Гомель, Беларусь
Площадь 174 м²
Этаж 1/5
Продается помещение на 1 этаже площадью 174 м2 в г.Гомель, ул.Ильича 57!  Все коммуникации: …
$125,000
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Гомель, Беларусь
Коммерческое помещение
Гомель, Беларусь
Количество этажей 9
Железобетонное здание свободной планировки, сетка колон 6000 х 9000 мм., 6000 х 6000 мм., 3-…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти